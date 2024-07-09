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Пам'ятник Катерині займе своє гідне місце в Одесі — Труханов про парк

9 липня 2024 14:07
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Місце для Катерини ІІ в Одесі: Труханов про долю пам'ятнику
Подібний парк на території України. Фото: Сергій Коровайний
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Мерія Одеси планує створити в Савицькому парку нову зону, присвячену імперському і радянському минулому міста. Одним із центральних експонатів стане пам’ятник Катерині II, який був демонтований і зараз зберігається у дворі Художнього музею.

Про це інтерв'ю виданню "Укрінформ" повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

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"Варварське" знесення Катерини ІІ в Одесі 

Під час сесії ЮНЕСКО в Парижі російська делегація намагалася дискредитувати Одесу, заявляючи про "варварське" знесення пам’ятника. Однак Труханов пояснив, що демонтаж відбувся цивілізовано, після громадських слухань і голосування міської ради. 

"Ми змогли донести до членів комітету ЮНЕСКО, що пам’ятник прибрали цивілізовано: після проведення громадських слухань та голосування відбулася сесія міськради, на якій затвердили рішення про демонтаж та перенесення монумента на зберігання до Худмузею. В обґрунтованій злобі до ворога маємо зберегти обличчя гідної нації", — сказав мер.

Одеса візьме приклад з популярного парку в Литві. Так, у місті планують створити місце, де збиратимуть пам’ятники імперського і радянського періодів. Цей парк дозволить зберегти історичні артефакти, не заважаючи сучасному вигляду міста.

"Далі ми плануємо у парку Савицького створити парк "Імперського та радянського минулого", туди й перенесемо Катерину. Такий парк є у Литві, він дуже популярний", — прокоментував Геннадій Труханов.

Більше про плани на інфраструктуру Одеси

Ми писали, що міськрада Одеси ухвалила цільову програму, яка охоплює ключові напрями для міста: міжнародну діяльність, туризм і маркетинг. Розвиток цієї ініціативи дасть можливість залучати інвестиції та кошти до міста та підвищить його привабливість на світовій арені.

Також ми повідомляли, що команда архітекторів з Одеси представила амбіційний проєкт реконструкції пішохідного проспекту Українських Героїв, що розташований у самому серці міста. Його концепція полягає в тому, щоб поєднати історію, сучасність, культуру та природу Одеси.

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