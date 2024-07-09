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Памятник Екатерине займет свое достойное место в Одессе — Труханов о парке

9 июля 2024 14:07
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Место для Екатерины II в Одессе: Труханов о судьбе памятника
Подобный парк на территории Украины. Фото: Сергей Каравайный
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Мэрия Одессы планирует создать в Савицком парке новую зону, посвященную имперскому и советскому прошлому города. Одним из центральных экспонатов станет памятник Екатерине II, который был демонтирован и хранится во дворе Художественного музея.

Об этом интервью "Укринформу" сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

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Во время сессии ЮНЕСКО в Париже российская делегация пыталась дискредитировать Одессу, заявляя о "варварском" сносе памятника. Однако Труханов объяснил, что демонтаж прошел цивилизованно, после общественных слушаний и голосования городского совета.

"Мы смогли донести до членов комитета ЮНЕСКО, что памятник убрали цивилизованно: после проведения общественных слушаний и голосования состоялась сессия горсовета, на которой утвердили решение о демонтаже и переносе монумента на хранение в Худмузей. В обоснованной злобе к врагу должны сохранить лицо достойной нации" , — сказал мэр.

Одесса последует примеру популярного парка в Литве. Так, в городе планируют создать место, где будут собирать памятники имперского и советского периодов. Этот парк позволит сохранить исторические артефакты, не мешая современному виду города.

"Далее мы планируем в парке Савицкого создать парк "Имперского и советского прошлого", туда и перенесем Екатерину. Такой парк есть в Литве, он очень популярен" , — прокомментировал Геннадий Труханов.

Больше о планах на инфраструктуру Одессы

Мы писали, что горсовет Одессы принял целевую программу, охватывающую ключевые направления для города: международную деятельность, туризм и маркетинг. Развитие этой инициативы позволит привлекать инвестиции и средства в город и повысит его привлекательность на мировой арене.

Также мы сообщали, что команда архитекторов из Одессы представила амбициозный проект реконструкции пешеходного проспекта Украинских Героев, расположенный в самом сердце города. Его концепция состоит в том, чтобы объединить историю, современность, культуру и природу Одессы.

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