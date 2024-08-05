Одеська топоніміка – пам'ятники замість перейменування

Вказівник вулиць в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вулиці в Одесі вже носять імена Володимира (Зеєва) Жаботинського та Романа Шухевича, але багато хто про це не знає. Військовий з Одеси виступив проти повторного перейменування вулиць у рідному місті, запропонувавши альтернативні способи вшанування цих постатей.

Свої пропозиції щодо вшанування історичних постатей в Одесі висловив на сторінці у Facebооk воїн Збройних Сил України Сергій Дібров.

Читайте також:

Допис Сергія Діброва. Фото: скриншот

Пам'ятник Жаботинському

Сергій Дібров запропонував встановити пам'ятник журналісту, літератору та політику Зеєву Жаботинському на вулиці Єврейській, де він народився, на розі проспекту Українських героїв. За його словами, це місце є ідеальним, оскільки там вже стоять пам'ятники Івану Франку та Адаму Міцкевичу. Дібров зазначив, що до фінансування монументу можна залучити єврейські громадські організації та ізраїльські державні установи.

"До фінансування такого монументу (на відміну від перейменування вулиць) можна запросити приєднатися єврейські громадські та навіть ізраїльські державні організації. Вважаю, що партія "Лікуд", ідеологом та фактичним засновником якої був Жаботинський, схвально сприйме цю ідею", — написав Сергій Дібров.

Пам'ять Шухевича

Щодо Романа Шухевича, Сергій Дібров запропонував назвати на його честь клінічний санаторій, який раніше носив ім'я Лермонтова. Він наголосив, що цей санаторій зараз підпорядкований Міністерству оборони України, і питання його перейменування належить до компетенції цього відомства.

"Що стосується Романа Шухевича — впевнений, його ім'я має носити клінічний санаторій, який раніше носив ім'я Лермонтова. Тим більше, цей санаторій зараз підпорядкований Міністерству оборони, і це питання, як я розумію, до них", — йдеться в дописі військового.

Відповідні пропозиції Діброва адресовані представникам місцевої влади, зокрема депутату Одеської міської ради та члену Історико-топонімічної комісії Петру Обухов Обухову, керівнику громадської організації "Суспільство та історична спадщина" Олександру Бабичу та начальнику Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Сергію Гуцалюку.