Одесская топонимика – памятники вместо переименования

Указатель улиц в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Улицы в Одессе уже носят имена Владимира (Зеева) Жаботинского и Романа Шухевича, но многие об этом не знают. Военный из Одессы выступил против повторного переименования улиц в родном городе, предложив альтернативные способы чествования этих фигур.

Свои предложения по увековечению исторических фигур в Одессе высказал на странице у Facebооk воин Вооруженных Сил Украины Сергей Дибров.

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Сообщение Сергея Диброва. Фото: скриншот

Памятник Жаботинскому

Сергей Дибров предложил установить памятник журналисту, литератору и политику Зееву Жаботинскому на улице Еврейской, где он родился, у угла проспекта Украинских героев. По его словам, это место идеально, поскольку там уже стоят памятники Ивану Франко и Адаму Мицкевичу. Дибров отметил, что для финансирования монумента можно привлечь еврейские общественные организации и израильские государственные учреждения.

"К финансированию такого монумента (в отличие от переименования улиц) можно пригласить присоединиться еврейские общественные и даже израильские государственные организации. Считаю, что партия "Ликуд", идеологом и фактическим основателем которой был Жаботинский, с одобрением воспримет эту идею" , — написал Сергей Дибров.

Память Шухевича

Что касается Романа Шухевича, то Сергей Дибров предложил назвать в его честь клинический санаторий, ранее носивший имя Лермонтова. Он подчеркнул, что этот санаторий сейчас подчинен Министерству обороны Украины, и вопрос его переименования входит в компетенцию этого ведомства.

"Что касается Романа Шухевича — уверен, его имя должен носить клинический санаторий, ранее носивший имя Лермонтова. Тем более, этот санаторий сейчас подчинен Министерству обороны, и этот вопрос, как я понимаю, к ним", — говорится в сообщения военного.

Соответствующие предложения Диброва адресованы представителям местных властей, в частности депутату Одесского городского совета и члену Историко-топонимической комиссии Петру Обухову Обухову, руководителю общественной организации "Общество и историческое наследие" Александру Бабичу и начальнику Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергею Гуцалюку.