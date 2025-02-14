Парк Космонавтів в Одесі відтепер парк Лесі Українки

Парк Космонавтів вдень. Фото: Одеська міська рада

Історико-топонімічна комісія при Виконавчому комітеті Одеської міської ради підтримала пропозицію щодо перейменування Парку Космонавтів на честь Лесі Українки. Крім того, у ньому планують встановити пам'ятник цій поетесі.

Про це повідомила заступник директора Департаменту культури, національностей, релігій, та охорони об'єктів культурної спадщини Ярослава Різникова.

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Рішення ще не затверджено

Пропозицію щодо перейменування просунула депутатка Ольга Квасницька та голова ГО "Дія" Наталія Делієва. Проте рішення ще мають ухвалити на черговій сесії міської ради. Крім того, невдовзі вже планують розпочати працювати над проєктом майбутнього пам'ятника поетесі.

Парк Космонавтів

Парк Космонавтів знаходиться на перехресті проспекту Гагаріна та Фонтанської дороги. Його заснували ще у 1950 році. На його території знаходиться Свято-Троїцька церква, а до революції 1917 року розташовувався Центральний військовий храм міста. Проте у радянські часи на місці релігійного закладу був кінотеатр "Супутник". Довгий час парк Космонавтів перебував у занедбаному стані, доки його не реконструювали у 2012-му.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про перейменування вулиці Середньої в Одесі. А також про перейменування вулиці на честь першого озеленювача міста.

