Парк Космонавтов в Одессе отныне парк Леси Украинки

Парк Космонавтов днем. Фото: Одесский городской совет

Историко-топонимическая комиссия при Исполнительном комитете Одесского городского совета поддержала предложение о переименовании Парка Космонавтов в честь Леси Украинки. Кроме того, в нем планируют установить памятник этой поэтессе.

Об этом сообщила заместитель директора Департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Ярослава Резникова.

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Решение еще не утверждено

Предложение о переименовании продвинула депутат Ольга Квасницкая и председатель ОО "Дія" Наталья Делиева. Однако решение еще должны принять на очередной сессии городского совета. Кроме того, вскоре уже планируют начать работать над проектом будущего памятника поэтессе.

Парк Космонавтов

Парк Космонавтов находится на перекрестке проспекта Гагарина и Фонтанской дороги. Его основали еще в 1950 году. На его территории находится Свято-Троицкая церковь, а до революции 1917 года располагался Центральный военный храм города. Однако в советские времена на месте религиозного заведения был кинотеатр "Спутник". Долгое время парк Космонавтов находился в запущенном состоянии, пока его не реконструировали в 2012-м.

Напомним, недавно мы писали о переименовании улицы Средней в Одессе. А также о переименовании улицы в честь первого озеленителя города.