У Криму знайшли базу російських катерів

База російських катерів у Криму. Фото: АТЕШ

Представники партизанського руху "АТЕШ" виявили місце розташування дивізіону російських катерів у тимчасово окупованому Криму. Ці плавзасоби планують використати для наступу на півдні.

Про це повідомили у русі "АТЕШ".

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Партизани виявили на мисі Тарханкут, біля села Оленівка, місце дислокації 91-ї бригади 4-го дивізіону річкових катерів російської армії. Крім власне суден там розміщується особовий склад і зберігається обладнання. Наразі окупанти проводять навчання солдатів і підготовку техніки. Надалі катери планують перекинути на Херсонський напрямок.

"Ці відомості, включаючи точні координати й деталі технічного спорядження, ми оперативно передали Силам оборони України. Ймовірно, до свого призначення ця техніка не дістанеться", — повідомили в "АТЕШ".

Нагадаємо, росіянам потрібні катери для переправляння через Дніпро. Вони продовжують спроби штурму на островах Великий Потьомкінський, Козацький та Забич. Чимало ворожих плавзасобів вже знищені Силами оборони.

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