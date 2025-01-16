В Крыму нашли базу российских катеров

Партизаны нашли тайную российскую базу в Крыму
Представители партизанского движения "АТЕШ" обнаружили место расположения дивизиона российских катеров во временно оккупированном Крыму. Эти плавсредства планируют использовать для наступления на юге.
Об этом сообщили в движении "АТЕШ".
Каттеры для оккупантов
Партизаны обнаружили на мысе Тарханкут возле села Оленевка место дислокации 91-й бригады 4-го дивизиона речных катеров российской армии. Кроме собственно судов там размещается личный состав и хранится оборудование. Сейчас оккупанты проводят обучение солдат и подготовку техники. В дальнейшем катера планируют перебросить на Херсонское направление.
"Эти сведения, включая точные координаты и детали технического снаряжения, мы оперативно передали Силам обороны Украины. Вероятно, до своего назначения эта техника не доберется", — сообщили в "АТЕШ".
Напомним, россиянам нужны катера для переправки через Днепр. Они продолжают попытки штурма на островах Большой Потемкинский, Казацкий и Забич. Немало вражеских плавсредств уже уничтожены Силами обороны.
Также мы сообщали, что шторм разрушил боновые заграждения вокруг Крымского моста.
Читайте Новини.LIVE!