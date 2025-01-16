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Партизаны нашли тайную российскую базу в Крыму

16 января 2025 16:13
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Крыму нашли базу российских катеров
База российских катеров в Крыму. Фото: АТЕШ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Представители партизанского движения "АТЕШ" обнаружили место расположения дивизиона российских катеров во временно оккупированном Крыму. Эти плавсредства планируют использовать для наступления на юге.

Об этом сообщили в движении "АТЕШ".

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Партизаны обнаружили на мысе Тарханкут возле села Оленевка место дислокации 91-й бригады 4-го дивизиона речных катеров российской армии. Кроме собственно судов там размещается личный состав и хранится оборудование. Сейчас оккупанты проводят обучение солдат и подготовку техники. В дальнейшем катера планируют перебросить на Херсонское направление.

"Эти сведения, включая точные координаты и детали технического снаряжения, мы оперативно передали Силам обороны Украины. Вероятно, до своего назначения эта техника не доберется", — сообщили в "АТЕШ".

Напомним, россиянам нужны катера для переправки через Днепр. Они продолжают попытки штурма на островах Большой Потемкинский, Казацкий и Забич. Немало вражеских плавсредств уже уничтожены Силами обороны.

Также мы сообщали, что шторм разрушил боновые заграждения вокруг Крымского моста.

Одесса война Крым корабль АТЕШ

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