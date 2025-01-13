Оборонні споруди Кримського мосту зруйновані

Уламки бонових загороджень винесло на берег. Фото: Telegram/Крымский ветер

У боновому загородженні, яке росіяни встановили для захисту Кримського мосту, виявили розрив. Судячи з усього, систему оборони зруйнував шторм.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

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Що сталося

Дані супутникової зйомки свідчать, що частина оборонних споруд біля мосту відсутня. При цьому ще декілька днів тому ланцюг загороджень був цілим.

Канал повідомляє, що днями на міський пляж у Керчі море викинуло бочки, зв'язані металевим каркасом. Саме такі конструкції використовують росіяни для захисту Кримського мосту.

"Бочки лежать на пляжі на Аршинцевській косі, їх ніхто не прибирає. Раніше місцеве населення розбирало їх і забирало собі метал. Море виносить на берег ці бочки вже понад рік у різних частинах міста", — повідомляє "Кримський вітер".

Раніше ми повідомляли, що Росія витрачає колосальні ресурси на оборону Кримського мосту. Проте гарантувати безпеку об'єкта окупанти не можуть.

Також ми писали, що росіяни активно укріплюють Кримський міст різноманітними спорудами. Серед них є й така, що має вигляд як паралельний перехід.