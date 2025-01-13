Оборонительные сооружения Крымского моста разрушены

Обломки боновых заграждений вынесло на берег. Фото: Telegram/Крымский ветер

В боновом заграждении, которое россияне установили для защиты Крымского моста, обнаружили разрыв. Судя по всему, систему обороны разрушил шторм.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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Что произошло

Данные спутниковой съемки свидетельствуют, что часть оборонительных сооружений возле моста отсутствует. При этом еще несколько дней назад цепь заграждений была целой.

Канал сообщает, что на днях на городской пляж в Керчи море выбросило бочки, связанные металлическим каркасом. Именно такие конструкции используют россияне для защиты Крымского моста.

"Бочки лежат на пляже на Аршинцевской косе, их никто не убирает. Раньше местное население разбирало их и забирало себе металл. Море выносит на берег эти бочки уже более года в разных частях города", — сообщает "Крымский ветер".

Ранее мы сообщали, что Россия тратит колоссальные ресурсы на оборону Крымского моста. Однако гарантировать безопасность объекта оккупанты не могут.

Также мы писали, что россияне активно укрепляют Крымский мост разнообразными сооружениями. Среди них есть и такое, которое выглядит как параллельный переход.