На Одещині викрили схему незаконного перетину кордону, до якої залучений іноземець

Болгарин на Одещині робив українцям паспорти Молдови
На Одещині ліквідували схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через українсько-молдовський кордон. Організатором виявився громадянин Болгарії, який разом зі спільниками виготовляв фальшиві документи та допомагав "клієнтам" уникнути блокпостів.
Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Деталі схеми
Прикордонники Південного регіонального управління ДПСУ разом із кіберполіцією та слідчими виявили іноземця, який разом з подільниками "на замовлення" робив паспорти, щоб без проблем проїхати транзитну ділянку дороги "Одеса — Рені".
Свої послуги ділки оцінювали в понад 10 тисяч доларів США. Організатора затримали біля міста Болград, коли він перевозив чергового "клієнта" мікроавтобусом.
Що вилучили під час обшуків
- 10 тисяч доларів готівки;
- мікроавтобус;
- мобільний телефон;
- документи.
Яке покарання загрожує
Наразі злочинцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" Кримінального Кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення.
Нагадаємо, в Одесі затримали ділка, який продавав вибухівку та гранати.
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