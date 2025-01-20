На Одещині викрили схему незаконного перетину кордону, до якої залучений іноземець

Правоохоронці затримали іноземця. Фото: ДПСУ

На Одещині ліквідували схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через українсько-молдовський кордон. Організатором виявився громадянин Болгарії, який разом зі спільниками виготовляв фальшиві документи та допомагав "клієнтам" уникнути блокпостів.

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Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Деталі схеми

Прикордонники Південного регіонального управління ДПСУ разом із кіберполіцією та слідчими виявили іноземця, який разом з подільниками "на замовлення" робив паспорти, щоб без проблем проїхати транзитну ділянку дороги "Одеса — Рені".

Свої послуги ділки оцінювали в понад 10 тисяч доларів США. Організатора затримали біля міста Болград, коли він перевозив чергового "клієнта" мікроавтобусом.

Підроблений паспорт громадянина Молдови. Фото: ДПСУ

Що вилучили під час обшуків

10 тисяч доларів готівки;

мікроавтобус;

мобільний телефон;

документи.

​Вилучені готівка та документи. Фото: ДПСУ

Яке покарання загрожує

Наразі злочинцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" Кримінального Кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення.

Нагадаємо, в Одесі затримали ділка, який продавав вибухівку та гранати.

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