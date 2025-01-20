В Одесской области разоблачили схему незаконного пересечения границы, к которой привлечен иностранец

Правоохранители задержали иностранца. Фото: ГПСУ

На Одесщине ликвидировали схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через украинско-молдавскую границу. Организатором оказался гражданин Болгарии, который вместе с сообщниками изготавливал фальшивые документы и помогал "клиентам" избежать блокпостов.

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Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Детали схемы

Пограничники Южного регионального управления ГПСУ вместе с киберполицией и следователями обнаружили иностранца, который вместе с подельниками "на заказ" делал паспорта, чтобы без проблем проехать транзитный участок дороги "Одесса — Рени".

Свои услуги дельцы оценивали в более 10 тысяч долларов США. Организатора задержали возле города Болград, когда он перевозил очередного "клиента" микроавтобусом.

Поддельный паспорт гражданина Молдовы. Фото: ГПСУ

Что изъяли во время обысков

10 тысяч долларов наличных;

микроавтобус;

мобильный телефон;

документы.

Изъяты наличные и документы. Фото: ГПСУ

Какое наказание грозит

Сейчас преступнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" Уголовного Кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет заключения.

Напомним, в Одессе задержали дельца, который продавал взрывчатку и гранаты.

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