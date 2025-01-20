В Одесской области разоблачили схему незаконного пересечения границы, к которой привлечен иностранец

Болгарин на Одесчине делал украинцам паспорта Молдовы
На Одесщине ликвидировали схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через украинско-молдавскую границу. Организатором оказался гражданин Болгарии, который вместе с сообщниками изготавливал фальшивые документы и помогал "клиентам" избежать блокпостов.
Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
Детали схемы
Пограничники Южного регионального управления ГПСУ вместе с киберполицией и следователями обнаружили иностранца, который вместе с подельниками "на заказ" делал паспорта, чтобы без проблем проехать транзитный участок дороги "Одесса — Рени".
Свои услуги дельцы оценивали в более 10 тысяч долларов США. Организатора задержали возле города Болград, когда он перевозил очередного "клиента" микроавтобусом.
Что изъяли во время обысков
- 10 тысяч долларов наличных;
- микроавтобус;
- мобильный телефон;
- документы.
Какое наказание грозит
Сейчас преступнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" Уголовного Кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет заключения.
Напомним, в Одессе задержали дельца, который продавал взрывчатку и гранаты.
Также мы писали, что молодая женщина делала "закладки" в Одессе.
Читайте Новини.LIVE!