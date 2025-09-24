Одеса - підробка документів для ухилення від мобілізації

Підроблені посвідчення. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі чоловік виготовляв фальшиві документи для іноземців та військовозобов’язаних українців. Він продавав посвідки на проживання, медичні довідки та паспорти інших держав. За свої "послуги" зловмисник брав тисячі доларів.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Підробка документів

Поліцейські викрили 35-річного одесита, який організував схему підробки документів. За гроші він виготовляв іноземцям посвідки на проживання, а українцям – паспорти інших країн, довідки про інвалідність, пенсійні посвідчення та документи, що знімали з військового обліку. Усе це дозволяло його клієнтам уникати мобілізації та виїжджати за кордон.

За 1500 доларів чоловік пообіцяв одному з клієнтів підробити одразу кілька документів, зокрема паспорт Молдови та довідку про інвалідність. Оплату він отримав у криптовалюті, а готові підробки надсилав поштою разом з інструкціями, як ними користуватися.

Бланки на тимчасове повідчення. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Печатки для підробки документів. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Що загрожує

Під час обшуку в його квартирі вилучили десятки печаток медичних і державних установ, фальшиві посвідки та інші речі. Зібрані докази дозволили оголосити йому підозру у підробці документів та незаконному переправленні людей через кордон.

Чоловіку загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави понад 908 тисяч гривень. Розслідування триває, правоохоронці перевіряють можливу причетність фігуранта до інших оборудок.

Гроші, які вилучили у підозрюваного. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині службова собака викрила 7 ухилянтів, які намагалися втекти до Молдови. Також ми писали, що в Одесі солдат допомагав чоловікам ухилятися від служби.