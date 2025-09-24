Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Росіяни атакували ракетами навчальний підрозділ ЗСУ — є загиблі
Головна Одеса Паспорти та довідки про непридатність до служби — бізнес одесита

Паспорти та довідки про непридатність до служби — бізнес одесита

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 15:29
Одеса - підробка документів для ухилення від мобілізації
Підроблені посвідчення. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі чоловік виготовляв фальшиві документи для іноземців та військовозобов’язаних українців. Він продавав посвідки на проживання, медичні довідки та паспорти інших держав. За свої "послуги" зловмисник брав тисячі доларів.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Підробка документів

Поліцейські викрили 35-річного одесита, який організував схему підробки документів. За гроші він виготовляв іноземцям посвідки на проживання, а українцям – паспорти інших країн, довідки про інвалідність, пенсійні посвідчення та документи, що знімали з військового обліку. Усе це дозволяло його клієнтам уникати мобілізації та виїжджати за кордон.

За 1500 доларів чоловік пообіцяв одному з клієнтів підробити одразу кілька документів, зокрема паспорт Молдови та довідку про інвалідність. Оплату він отримав у криптовалюті, а готові підробки надсилав поштою разом з інструкціями, як ними користуватися.

В Одесі затримали чоловіка, який підробляв документи
Бланки на тимчасове повідчення. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини
В Одесі затримали чоловіка, який підробляв документи
Печатки для підробки документів. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Що загрожує

Під час обшуку в його квартирі вилучили десятки печаток медичних і державних установ, фальшиві посвідки та інші речі. Зібрані докази дозволили оголосити йому підозру у підробці документів та незаконному переправленні людей через кордон.

Чоловіку загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави понад 908 тисяч гривень. Розслідування триває, правоохоронці перевіряють можливу причетність фігуранта до інших оборудок.

В Одесі затримали чоловіка, який підробляв документи
Гроші, які вилучили у підозрюваного. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині службова собака викрила 7 ухилянтів, які намагалися втекти до Молдови. Також ми писали, що в Одесі солдат допомагав чоловікам ухилятися від служби.

Одеса Одеська область Новини Одеси документи ухилянти підробки
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації