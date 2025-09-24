Одесса - подделка документов для уклонения от мобилизации

Поддельные удостоверения. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе мужчина изготавливал фальшивые документы для иностранцев и военнообязанных украинцев. Он продавал вид на жительство, медицинские справки и паспорта других государств. За свои "услуги" злоумышленник брал тысячи долларов.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Подделка документов

Полицейские разоблачили 35-летнего одессита, который организовал схему подделки документов. За деньги он изготавливал иностранцам вид на жительство, а украинцам — паспорта других стран, справки об инвалидности, пенсионные удостоверения и документы, которые снимали с воинского учета. Все это позволяло его клиентам избегать мобилизации и выезжать за границу.

За 1500 долларов мужчина пообещал одному из клиентов подделать сразу несколько документов, в частности паспорт Молдовы и справку об инвалидности. Оплату он получил в криптовалюте, а готовые подделки присылал по почте вместе с инструкциями, как ими пользоваться.

Бланки на временное удостоверение. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Печати для подделки документов. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Что грозит

Во время обыска в его квартире изъяли десятки печатей медицинских и государственных учреждений, фальшивые удостоверения и другие вещи. Собранные доказательства позволили объявить ему подозрение в подделке документов и незаконной переправке людей через границу.

Мужчине грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога более 908 тысяч гривен. Расследование продолжается, правоохранители проверяют возможную причастность фигуранта к другим сделкам.

Деньги, которые изъяли у подозреваемого. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Напомним, мы писали, что в Одесской области служебная собака выявила 7 уклонистов, которые пытались сбежать в Молдову. Также мы писали, что в Одессе солдат помогал мужчинам уклоняться от службы.