Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Patriot для України — США перед складним вибором

Patriot для України — США перед складним вибором

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 17:44
Ліцензія на Patriot для України: позиція США
ППО Patriote. Фото ілюстративне: Raytheon Technologies

Україна чекає відповіді США щодо нових систем ППО та можливості їх виробництва. У Вашингтоні зважують користь і ризики передачі ключових технологій. Дискусія загострилася після звернень Києва про посилення захисту неба.

Про це під форуму Black Sea Security Forum заявив колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер, передають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

ППО для України

За словами Волкера, ініціатива Києва створює для США непросту дилему. З одного боку, Україні вже передають системи ППО, і логіка підказує: що більше — то краще. З іншого — ці системи належать до найсучасніших у світі, а питання доступу до технологій завжди чутливе для Вашингтона. Саме тут і виникає потреба політичного рішення.

"Президент Володимир Зеленський порушує питання ліцензії на виробництво, і це формує певну дилему для США", — сказав Волкер.

Він наголосив, що системи Patriot залишаються одними з найефективніших засобів протиповітряної оборони. США вже діляться ними з союзниками, але передача технологій — інший рівень відповідальності. При цьому, за його словами, технології постійно оновлюються, а це відкриває простір для компромісних рішень.

"Якби рішення залежало від мене, я б шукав спосіб ліцензувати технологію, адже вона постійно змінюється", — пояснив він.

Водночас Волкер звернув увагу на ширший геополітичний контекст. Американська влада змушена враховувати події на Близькому Сході, в Азії та інших регіонах. На ці рішення впливають і внутрішні політичні фактори у США, зокрема підходи команди Дональд Трамп.

"Я думаю, що за нинішніх обставин у Вашингтоні можуть бути неготові передати таку технологію", — зазначив Волкер.

Він додав, що Україна очікує відповіді від США не лише щодо ППО. Київ також може порушувати питання про надання далекобійної зброї. Остаточне рішення, за його словами, залежатиме від того, як США поєднають власну безпеку з потребами союзника.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Україна змінила правила війни, вона воює не так, як воюють армії НАТО чи США. В умовах обмежених ресурсів ми створили нову модель війни — дешевшу, швидшу й технологічно гнучку. Цей досвід уже змінює уявлення Заходу про сучасні конфлікти.

Також ми писали про те, що тривають перемовити між Україною та РФ. Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що наступний раунд переговорів очікують наприкінці цього тижня. Тим часом українська сторона паралельно намагається підготувати можливий саміт за участі Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Одеса Одеська область Новини Одеси ППО Patriot
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації