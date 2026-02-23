Ліцензія на Patriot для України: позиція США

ППО Patriote. Фото ілюстративне: Raytheon Technologies

Україна чекає відповіді США щодо нових систем ППО та можливості їх виробництва. У Вашингтоні зважують користь і ризики передачі ключових технологій. Дискусія загострилася після звернень Києва про посилення захисту неба.

Про це під форуму Black Sea Security Forum заявив колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер, передають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

ППО для України

За словами Волкера, ініціатива Києва створює для США непросту дилему. З одного боку, Україні вже передають системи ППО, і логіка підказує: що більше — то краще. З іншого — ці системи належать до найсучасніших у світі, а питання доступу до технологій завжди чутливе для Вашингтона. Саме тут і виникає потреба політичного рішення.

"Президент Володимир Зеленський порушує питання ліцензії на виробництво, і це формує певну дилему для США", — сказав Волкер.

Він наголосив, що системи Patriot залишаються одними з найефективніших засобів протиповітряної оборони. США вже діляться ними з союзниками, але передача технологій — інший рівень відповідальності. При цьому, за його словами, технології постійно оновлюються, а це відкриває простір для компромісних рішень.

"Якби рішення залежало від мене, я б шукав спосіб ліцензувати технологію, адже вона постійно змінюється", — пояснив він.

Водночас Волкер звернув увагу на ширший геополітичний контекст. Американська влада змушена враховувати події на Близькому Сході, в Азії та інших регіонах. На ці рішення впливають і внутрішні політичні фактори у США, зокрема підходи команди Дональд Трамп.

"Я думаю, що за нинішніх обставин у Вашингтоні можуть бути неготові передати таку технологію", — зазначив Волкер.

Він додав, що Україна очікує відповіді від США не лише щодо ППО. Київ також може порушувати питання про надання далекобійної зброї. Остаточне рішення, за його словами, залежатиме від того, як США поєднають власну безпеку з потребами союзника.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Україна змінила правила війни, вона воює не так, як воюють армії НАТО чи США. В умовах обмежених ресурсів ми створили нову модель війни — дешевшу, швидшу й технологічно гнучку. Цей досвід уже змінює уявлення Заходу про сучасні конфлікти.

Також ми писали про те, що тривають перемовити між Україною та РФ. Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що наступний раунд переговорів очікують наприкінці цього тижня. Тим часом українська сторона паралельно намагається підготувати можливий саміт за участі Володимира Зеленського і Володимира Путіна.