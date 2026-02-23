Производство Patriot в Украине: почему США отказали в лицензии — детали от Волкера

ПВО Patriote. Фото иллюстративное: Raytheon Technologies

Украина ждет от США ответа касательно новых систем ПВО и возможности их производства. В Америке взвешивают пользу и риски передачи ключевых технологий. Дискуссия обострилась после обращений Киева об усилении защиты неба.

Об этом во форума Black Sea Security Forum заявил бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передают Новини.LIVE.

ПВО для Украины

По словам Волкера, инициатива Киева создает для США непростую дилемму. С одной стороны, Украине уже передают системы ПВО, и логика подсказывает: чем больше — тем лучше. С другой — эти системы относятся к самым современным в мире, а вопрос доступа к технологиям всегда чувствителен для Вашингтона. Именно здесь и возникает потребность политического решения.

"Президент Владимир Зеленский поднимает вопрос лицензии на производство, и это формирует определенную дилемму для США", — сказал Волкер.

Он подчеркнул, что системы Patriot остаются одними из самых эффективных средств противовоздушной обороны. США уже делятся ими с союзниками, но передача технологий — другой уровень ответственности. При этом, по его словам, технологии постоянно обновляются, а это открывает пространство для компромиссных решений.

"Если бы решение зависело от меня, я бы искал способ лицензировать технологию, ведь она постоянно меняется", — пояснил он.

В то же время Волкер обратил внимание на более широкий геополитический контекст. Американские власти вынуждены учитывать события на Ближнем Востоке, в Азии и других регионах. На эти решения влияют и внутренние политические факторы в США, в частности подходы команды Дональд Трамп.

"Я думаю, что при нынешних обстоятельствах в Вашингтоне могут быть не готовы передать такую технологию", — отметил Волкер.

Он добавил, что Украина ожидает ответа от США не только по ПВО. Киев также может поднимать вопрос о предоставлении дальнобойного оружия. Окончательное решение, по его словам, будет зависеть от того, как США совместят собственную безопасность с потребностями союзника.

