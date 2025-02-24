Вшанували пам'ять героїв в Одесі

Хлопчик у прапорі. Фото: Новини.LIVE

Більше сотні одеситів зібралися на Соборній площі в Одесі, аби вшанувати пам'ять загиблих героїв. Майже усі, хто долучився — втратив на війні когось із близьких.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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Щоб пам'ятали

Учасники ходи пройшлися Дерибасівською та Приморським бульваром, а закінчили її на Європейській площі. Там люди поклали квіти до імпровізованого меморіалу з прапорів України, на яких написані імена загиблих. Місце обрано не випадково — раніше на тому ж місці стояв пам'ятник Катерині II, яка ліквідувала Запорізьку Січ.

Учасники ходи. Фото: Новини.LIVE

Люди, які зібрались на Соборній площі ділилися один з одни спогадками щодо загиблих близьких. Від деяких історій важко втриматись від сліз. Чоловік Вікторії загинув на Новий рік, у 2023-му, на Запорізькому напрямку.

"Я хочу щоб всі знали що треба вшановувати пам'ять. Треба зупинятися на дев'яту годину та віддавати шану нашим героям. І щоб це було на загальному рівні, на державному." — Вікторія, дружина загиблого героя.

Вікторія, дружина загиблого. Фото: Новини.LIVE

Не тільки на річницю

Учасники акції кажуть: згадувати загиблих необхідно не тільки на річниці, але кожного дня. Чоловік Олени загинув 16 грудня під Работино від мінометного обстрілу. Жінка каже, що головне — пам'ятати.

"Потрібно частіше проводити такі акції, пам'ятати, шанувати наших полеглих. Не тільки на річницю", — каже Олена.

дружина загиблого. Фото: Новини.LIVE

Дехто долучився до акції аби просто підтримати близьких героїв, які загинули за незалежність. З цією метою до мітингу долучився й Олег Цуркан.

"То дуже сумний день, початок повномаштабної війни, окупації, і то дуже тяжко дивитися як гинуть наші сини", — ділиться Олег Цуркан.

Олег Цуркан, прийшов щоб підтримати близьких загиблих героїв Фото: Новини.LIVE

Діти на ході. Фото: Новини.LIVE

Учасники ходи. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 48 нових імен на Аллеї Героїв. А також про чистоту повітря в Одесі.