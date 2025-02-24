Почтили память героев в Одессе

Мальчик в флаге. Фото: Новости.LIVE

Более сотни одесситов собрались на Соборной площади в Одессе, чтобы почтить память погибших героев. Почти все, кто присоединился — потерял на войне кого-то из близких.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Чтобы помнили

Участники шествия прошлись по Дерибасовской и Приморскому бульвару, а закончили его на Европейской площади. Там люди возложили цветы к импровизированному мемориалу из флагов Украины, на которых написаны имена погибших. Место выбрано не случайно: ранее там стоял памятник Екатерине II, которая ликвидировала Запорожскую Сечь.

Участники шествия. Фото: Новини.LIVE

Люди, которые собрались на Соборной площади делились друг с другом воспоминаниями о погибших близких. От некоторых историй трудно удержаться от слез. Муж Виктории погиб на Новый год, в 2023-м, на Запорожском направлении.

"Я хочу чтобы все знали, что надо чтить память. Надо останавливаться на девять часов и отдавать дань уважения нашим героям. И чтобы это было на общем уровне, на государственном. " — Виктория, жена погибшего героя.

Виктория, жена погибшего. Фото: Новини.LIVE

Не только на годовщину

Участники акции говорят: вспоминать погибших необходимо не только на годовщине, но каждый день. Муж Елены погиб 16 декабря под Работино от минометного обстрела. Женщина говорит, что главное — помнить.

"Нужно чаще проводить такие акции, помнить, уважать наших павших. Не только на годовщину", — говорит Елена.

жена погибшего. Фото: Новини.LIVE

Некоторые присоединились к акции чтобы просто поддержать близких героев, погибших за независимость. С этой целью к митингу присоединился и Олег Цуркан.

"Это очень печальный день, начало полномасштабной войны, оккупации, и это очень тяжело смотреть как погибают наши сыновья",— делится Олег Цуркан.

Олег Цуркан, пришел чтобы поддержать близких погибших героев Фото: Новини.LIVE

Дети на шествии. Фото: Новини.LIVE

Участники шествия. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о 48 новых именах на Аллее Героев. А также о чистоте воздуха в Одессе.