В Одесі військового судили за психотропи - деталі

Військовий у формі. Фото ілюстративне: freepik

Патрульні поліцейські Одеси виявили в військового психотропну речовину PVP та відкрили кримінальне провадження. В результаті Приморський районний суд прирік чоловіка до умовного терміну.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військового, урожденець Кривого Рогу зупинили в Одесі зупинили співробітники патрульної поліції. Правоохоронці знайшли в службовця полімерний зіп-пакет із білою порошкоподібною речовиною, вилучили його , та скерували на експертизу. Дослідження встановило, що в чоловіка було 0,201г. PVP, що є небезпечною психотропною речовиною. Криворіжець зізнався, що зберігав наркотик для власних потреб.

Що вирішив суд

Чоловіка визнали винуватим за частиною першою статті 309 Кримінального кодексу України (придбання психотропних речовин без мети збуту). Йому призначили покарання у виді пробаційного нагляду, строком на 1 рік.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який пішов у СЗЧ. А також про чоловіка, який судився з ТЦК.