В Одесі військового судили за психотропи - деталі

Военный в форме. Фото иллюстративное: freepik

Патрульные полицейские Одессы обнаружили у военного психотропное вещество PVP и открыли уголовное производство. В Итоге Приморський районный суд приговорил мужчину к условному сроку.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военного, уроженец Кривого Рога остановили в Одессе остановили сотрудники патрульной полиции. Правоохранители нашли у служащего полимерный зип-пакет с белым порошкообразным веществом, изъяли его, и направили на экспертизу. Исследование установило, что у мужчины было 0,201г. PVP, что является опасным психотропным веществом. Криворожец признался, что хранил наркотик для собственных нужд.

Что решил суд

Мужчину признали виновным по части первой статьи 309 Уголовного кодекса Украины (приобретение психотропных веществ без цели сбыта). Ему назначили наказание в виде пробационного надзора, сроком на 1 год.

Напомним, недавно мы писали о военном, который ушел в СЗЧ. А также о мужчине, который судился с ТЦК.