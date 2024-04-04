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Пауза у масованих обстрілах України — Братчук пояснив причини

4 квітня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Пауза у масованих обстрілах України — Братчук пояснив причини
Сергій Братчук. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Наразі окупанти витримують оперативну паузу у масованих обстрілах територій України. Проте під час точкових атак вони надалі намагаються виснажувати системи ППО та комбінують БпЛА із ракетними ударами.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
 

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Незмінна тактика ворога

Росіяни продовжують підступні атаки на територію України. Вони дотримуються вже відпрацьованої тактики заплутування маршрутів своїх дронів. 

"Ворог максимально все плутає і максимально намагається виснажити систему протиповітряної оборони і дії мобільних вогневих груп. І, звичайно, нанести атаку", — сказав військовий.

Сергій Братчук додав, що можливість атаки з півдня не виключена, адже війна триває. Ворог має майданчики на півдні, з яких запускає дрони по Україні.

"Нам відомі ті майданчики, зокрема на півдні Росії і на території нашого окупованого півострову Крим, звідки ворог намагається запускати ці "шахеди". А потім вже комбінує їх з ракетними ударами", — зазначив він.

Пауза в обстрілах

Наразі на півдні України, зокрема на Одещині, окупанти витримують оперативну паузу в масованих атаках.

"Можливо, вона пов'язана з тим, що ворог доволі багато використав "шахедів" у березні. Не скажу, що це був максимальний рекорд, але було забагато. Показники були вище середньостатистичних", — прокоментував Сергій Братчук.

Нагадаємо, що станом на 4 квітня в акваторіях Чорного та Азовського морів ворожих кораблів на чергуванні не спостерігається. Ворог тримає надводні ракетоносії у пунктах базування вже понад тиждень. 

Також ми писали про те, що окупанти останнім часом особливо сконцентрувалися на виснаженні систем протиповітряної оборони, запускаючи балістику по українським містам. Аби протистояти ворогу, Україна потребує ППО, зокрема італійські системи захисту неба.

Одеса
війна
російські війська
Одеська область
Сергій Братчук
дрон Шахід-136
ракетний удар

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