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Пауза в массированных обстрелах Украины — Братчук объяснил причины

4 апреля 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Пауза в массированных обстрелах Украины — Братчук объяснил причины
Сергей Братчук. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В настоящее время оккупанты выдерживают оперативную паузу в массированных обстрелах территорий Украины. Однако во время точечных атак они продолжают пытаться истощать системы ПВО и комбинируют БпЛА с ракетными ударами.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Неизменная тактика врага

Россияне продолжают коварные атаки на территорию Украины. Они придерживаются уже отработанной тактики запутывания маршрутов своих дронов.

"Враг максимально все путает и максимально пытается истощить систему противовоздушной обороны и действия мобильных огневых групп. И, конечно, нанести атаку" , — сказал военный.

Сергей Братчук добавил, что возможность атаки с юга не исключена, ведь война продолжается. У врага есть площадки на юге, с которых он запускает дроны по Украине.

"Нам известны эти площадки, в том числе на юге России и на территории нашего оккупированного полуострова Крым, откуда враг пытается запускать эти "шахеды". А потом уже комбинирует их с ракетными ударами" , — отметил он.

Пауза в обстрелах

Сейчас на юге Украины, в частности в Одесской области, оккупанты выдерживают оперативную паузу в массированных атаках.

"Возможно, она связана с тем, что враг достаточно много использовал "шахедов" в марте. Не скажу, что это был максимальный рекорд, но было многовато. Показатели были выше среднестатистических" , — прокомментировал Сергей Братчук.

Напомним, что на 4 апреля в акваториях Черного и Азовского морей вражеских кораблей на дежурстве не наблюдается. Враг держит надводные ракетоносители в пунктах базирования уже больше недели.

Также мы писали о том, что оккупанты в последнее время особенно сконцентрировались на истощении систем противовоздушной обороны, запуская баллистику по украинским городам. Чтобы противостоять врагу, Украина нуждается в ПВО, в частности, итальянских системах защиты неба.

Одесса
война
российские войска
Одесская область
Сергей Братчук
дрон Шахид-136
ракетный удар

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