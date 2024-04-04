Пауза в массированных обстрелах Украины — Братчук объяснил причины
В настоящее время оккупанты выдерживают оперативную паузу в массированных обстрелах территорий Украины. Однако во время точечных атак они продолжают пытаться истощать системы ПВО и комбинируют БпЛА с ракетными ударами.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
Неизменная тактика врага
Россияне продолжают коварные атаки на территорию Украины. Они придерживаются уже отработанной тактики запутывания маршрутов своих дронов.
"Враг максимально все путает и максимально пытается истощить систему противовоздушной обороны и действия мобильных огневых групп. И, конечно, нанести атаку" , — сказал военный.
Сергей Братчук добавил, что возможность атаки с юга не исключена, ведь война продолжается. У врага есть площадки на юге, с которых он запускает дроны по Украине.
"Нам известны эти площадки, в том числе на юге России и на территории нашего оккупированного полуострова Крым, откуда враг пытается запускать эти "шахеды". А потом уже комбинирует их с ракетными ударами" , — отметил он.
Пауза в обстрелах
Сейчас на юге Украины, в частности в Одесской области, оккупанты выдерживают оперативную паузу в массированных атаках.
"Возможно, она связана с тем, что враг достаточно много использовал "шахедов" в марте. Не скажу, что это был максимальный рекорд, но было многовато. Показатели были выше среднестатистических" , — прокомментировал Сергей Братчук.
Напомним, что на 4 апреля в акваториях Черного и Азовского морей вражеских кораблей на дежурстве не наблюдается. Враг держит надводные ракетоносители в пунктах базирования уже больше недели.
Также мы писали о том, что оккупанты в последнее время особенно сконцентрировались на истощении систем противовоздушной обороны, запуская баллистику по украинским городам. Чтобы противостоять врагу, Украина нуждается в ПВО, в частности, итальянских системах защиты неба.
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