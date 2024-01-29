Передавала дані про морпіхів ЗСУ — на Миколаївщині затримали російську інформаторку

СБУ затримала зрадницю. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) затримала у Миколаївській області жінку, яку підозрюють у співпраці з ворогом. Держзрадниця передавала російській розвідці дані про місця дислокації військових на території регіону.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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Подробиці співпраці з ворогом

Місцева мешканка слідкувала за переміщенням техніки та бійців на території Миколаївської області. Після чого вона передавала дані ворожій розвідці. Також жінка використовувала знайомих, у яких розпитувала "потрібну" інформацію під виглядом довірливих розмов.

"У розвідувальних звітах вона передавала електронні карти з відмітками об’єктів і даними щодо орієнтовної кількості особового складу та військової техніки українських захисників", — зазначають у відомстві.

Яке покарання загрожує

Наразі жінку затримали під час виконання чергового "завдання". Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Зрадниці загрожує до восьми років увʼязнення.

Нагадаємо, в Одеській області викрили та заблокували канали з доступом до пропагандистського телебачення РФ. Горе-підприємці налаштовували ТВ-тюнери на російські телеканали.

Також ми писали, що в Ізмаїлі винесли вирок російському агенту, який шпигував за критичною інфраструктурою. Держзрадник передавав дані ГУР про переміщення у річковому порту міста.