Передавала данные о морпехах ВСУ — на Николаевщине задержали российского информатора
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Николаевской области женщину, подозреваемую в сотрудничестве с врагом. Госпредательница передавала российской разведке данные о местах дислокации военных на территории региона.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.
Подробности сотрудничества с врагом
Местная жительница следила за перемещением техники и бойцов по территории Николаевской области. После чего она передавала данные вражеской разведке. Также женщина использовала знакомых, у которых расспрашивала "нужную" информацию под предлогом доверительных разговоров.
"В разведывательных отчетах она передавала электронные карты с отметками объектов и данными по ориентировочному количеству личного состава и военной техники украинских защитников", — отмечают в ведомстве.
Какое наказание грозит
Женщину задержали во время выполнения очередной "задачи". Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ). Предательнице грозит до восьми лет тюрьмы.
Напомним, в Одесской области разоблачили и заблокировали каналы с доступом к пропагандистскому телевидению РФ. Горе-предприниматели настраивали ТВ-тюнеры на российские телеканалы.
Также мы писали, что в Измаиле вынесли приговор российскому агенту, шпионившему за критической инфраструктурой. Госпредатель передавал данные ГУР о перемещениях в речном порту города.
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