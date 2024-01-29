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Передавала данные о морпехах ВСУ — на Николаевщине задержали российского информатора

29 января 2024 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Передавала данные о морпехах ВСУ — на Николаевщине задержали российского информатора
СБУ задержала предательницу. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Николаевской области женщину, подозреваемую в сотрудничестве с врагом. Госпредательница передавала российской разведке данные о местах дислокации военных на территории региона.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Подробности сотрудничества с врагом

Местная жительница следила за перемещением техники и бойцов по территории Николаевской области. После чего она передавала данные вражеской разведке. Также женщина использовала знакомых, у которых расспрашивала "нужную" информацию под предлогом доверительных разговоров.

"В разведывательных отчетах она передавала электронные карты с отметками объектов и данными по ориентировочному количеству личного состава и военной техники украинских защитников", — отмечают в ведомстве.

Какое наказание грозит

Женщину задержали во время выполнения очередной "задачи". Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ). Предательнице грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области разоблачили и заблокировали каналы с доступом к пропагандистскому телевидению РФ. Горе-предприниматели настраивали ТВ-тюнеры на российские телеканалы.

Также мы писали, что в Измаиле вынесли приговор российскому агенту, шпионившему за критической инфраструктурой. Госпредатель передавал данные ГУР о перемещениях в речном порту города.

СБУ
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Николаевская область
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