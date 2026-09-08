Переговори про завершення війни: що очікують одесити

Зустріч Президента України з представниками Президента США. Фото: Офіс Президента

В Україну прибули спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер для зустрічі з Володимиром Зеленським. Головна мета — спроба відновити переговорний процес та підготувати наступний формат переговорів за участю України, США та Росії для подальшого припинення війни. Подробиці дипломати поки що не розголошуються.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чого вони очікують від цих переговорів і чи вірять у їхній результат.

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Очікування перемир’я

Після нових контактів між представниками США, Україною та Росією тема можливих переговорів знову опинилася в центрі уваги. Поки сторони говорять про подальші зустрічі, гарантії безпеки та можливий тристоронній формат, конкретних домовленостей щодо припинення війни немає. Однак сам факт відновлення діалогу — шанс на зміни.

"Читаю в телеграмі, телевізору в нас немає. Очікую найкращого, я так думаю, що дочекаємося перемир'я. Дуже надіюсь, бо я дуже хочу додому в Херсон. Чекаємо, не втрачаємо надії", — ділиться Ганна.

Ганна про повернення додому. Фото: Новини.LIVE

Втома від переговорів

Втім, не всі готові щоразу чекати результатів від нових зустрічей і заяв. За роки повномасштабної війни переговори неодноразово починалися, зупинялися та знову поверталися до порядку денного, але для багатьох це так і не принесло відчутних змін. На цьому тлі люди дедалі менше стежать за дипломатичними процесами й більше орієнтується на те, що відбувається безпосередньо на фронті та в українських містах.

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"Я втомився все дивитися: ці новини, ці переговори. В цьому немає ніякого сенсу. Що там тільки не обговорюють, нічого не змінюється. Все так і відбувається: війна і війна. Кожен день обстрілюють людей. Нічого не змінюється, я нічого не бачу. Все так і залишається", — каже Ростислав.

Ростислав про втому. Фото: Новини.LIVE

Скепсис щодо переговорів

Після численних заяв, зустрічей і обіцянок частина українців уже не поспішає вірити, що цього разу все завершиться конкретними домовленостями. Особливо коли головні питання обговорюються не на найвищому рівні кожної зі сторін.

"Я думаю, що нічого не буде. Таке воно щось зибке, незрозуміле. Ті люди не державні керівники з боку США", — говорить Олена.

Олена про обговорення не на рівні державних керівників. Фото: Новини.LIVE

Для когось переговори мають сенс лише тоді, коли за ними одразу йдуть конкретні кроки. Самих слів, зустрічей і нових заяв уже недостатньо. Люди хочуть бачити рішення, які реально змінюють ситуацію, а не чергове продовження розмов.

"Нічого не буде. Тому що це іграшки зараз. Домовилися домовлятися. Я думаю, що тільки дії можуть щось змінити. Тільки дії. А це маячня, яка проходить, це просто ігри, які витягують час і спонукають людей на такі відношення", — зазначає Борис.

Борис про бажання конкретних дій. Фото: Новини.LIVE

Політичні очікування

Дехто аналізує ситуацію і подальший хід переговорів з погляду не лише позицій Києва та Москви, а й із внутрішньою політикою США. Вони очікують, що зміни у Вашингтоні можуть вплинути на обсяги підтримки України та, відповідно, на позиції Росії. Саме тому швидких домовленостей зараз від переговорного процесу не чекають.

"Я думаю, що переговори навіть зараз нам і не потрібні. Тому що якщо в жовтні демократи переможуть, Трампа не буде, демократи будуть допомагати Україні, більше буде зброї давати нам, Путіну стане гірше. Я думаю, що навесні, найімовірніше, переговори будуть щодо воєнного конфлікту", — пояснює Олексій.

Олексій про вплив виборів на перебіг подій. Фото: Новини.LIVE

Тож ставлення до переговорів у людей дуже різне. Одні все ще сподіваються на результат, інші вже втомилися від постійних заяв без помітних змін. Але майже в усіх є спільне очікування: щоб за переговорами нарешті стояли конкретні рішення, які реально вплинуть на ситуацію.

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