Переговоры о прекращении войны: чего ждут одесситы

Встреча Президента Украины с представителями Президента США. Фото: Офис Президента

В Украину прибыли специальные представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер для встречи с Владимиром Зеленским. Главная цель — попытка возобновить переговорный процесс и подготовить следующий формат переговоров с участием Украины, США и России для дальнейшего прекращения войны. Подробности дипломаты пока не разглашают.

Журналисты Новини.LIVE спросили у жителей Одессы, чего они ожидают от этих переговоров и верят ли в их результат.

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Ожидание перемирия

После новых контактов между представителями США, Украины и России тема возможных переговоров вновь оказалась в центре внимания. Пока стороны говорят о дальнейших встречах, гарантиях безопасности и возможном трехстороннем формате, конкретных договоренностей о прекращении войны нет. Однако сам факт возобновления диалога — шанс на перемены.

"Читаю в Telegram, телевизора у нас нет. Надеюсь на лучшее, я думаю, что дождемся перемирия. Очень надеюсь, потому что я очень хочу домой в Херсон. Ждем, не теряем надежды", — делится Анна.

Анна о возвращении домой. Фото: Новини.LIVE

Усталость от переговоров

Впрочем, не все готовы каждый раз ждать результатов от новых встреч и заявлений. За годы полномасштабной войны переговоры неоднократно начинались, приостанавливались и вновь возвращались в повестку дня, но для многих это так и не принесло ощутимых изменений. На этом фоне люди всё меньше следят за дипломатическими процессами и больше ориентируются на то, что происходит непосредственно на фронте и в украинских городах.

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"Я устал на всё это смотреть: эти новости, эти переговоры. В этом нет никакого смысла. Что там только не обсуждают, ничего не меняется. Всё так и происходит: война и война. Каждый день обстреливают людей. Ничего не меняется, я ничего не вижу. Все так и остается", — говорит Ростислав.

Ростислав об усталости. Фото: Новини.LIVE

Скептицизм по поводу переговоров

После многочисленных заявлений, встреч и обещаний часть украинцев уже не спешит верить, что на этот раз всё завершится конкретными договоренностями. Особенно когда главные вопросы обсуждаются не на самом высоком уровне каждой из сторон.

"Я думаю, что ничего не будет. Это как-то неопределённо, непонятно. Те люди не являются государственными руководителями со стороны США", — говорит Елена.

Елена об обсуждении не на уровне государственных руководителей. Фото: Новини.LIVE

Для кого-то переговоры имеют смысл только тогда, когда за ними сразу следуют конкретные шаги. Самих слов, встреч и новых заявлений уже недостаточно. Люди хотят видеть решения, которые реально меняют ситуацию, а не очередное продолжение разговоров.

"Ничего не будет. Потому что сейчас это всего лишь игры. Договорились договариваться. Я думаю, что только действия могут что-то изменить. Только действия. А это бред, который проходит, это просто игры, которые тянут время и подталкивают людей к таким отношениям", — отмечает Борис.

Борис о желании конкретных действий. Фото: Новини.LIVE

Политические ожидания

Некоторые анализируют ситуацию и дальнейший ход переговоров не только с точки зрения позиций Киева и Москвы, но и с точки зрения внутренней политики США. Они ожидают, что изменения в Вашингтоне могут повлиять на объем поддержки Украины и, соответственно, на позицию России. Именно поэтому быстрых договоренностей от переговорного процесса сейчас не ждут.

"Я думаю, что переговоры даже сейчас нам и не нужны. Потому что если в октябре победят демократы, Трампа не будет, демократы будут помогать Украине, будут поставлять нам больше оружия, Путину станет хуже. Я думаю, что весной, скорее всего, переговоры будут касаться военного конфликта", — объясняет Алексей.

Алексей о влиянии выборов на ход событий. Фото: Новини.LIVE

Поэтому отношение людей к переговорам очень разное. Одни все еще надеются на результат, другие уже устали от постоянных заявлений без заметных изменений. Но почти у всех есть общее ожидание: чтобы за переговорами наконец стояли конкретные решения, которые реально повлияют на ситуацию.

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