Мобилизационный возраст и женщины в армии: что думают одесситы

Военные в окопе. Фото: Новини.LIVE

Снижать мобилизационный возраст, привлекать в армию женщин или оставить все как есть — эти вопросы все чаще становятся частью общественной дискуссии. На фоне продолжительной войны они вызывают особо острые споры, ведь речь идет не только о нуждах армии. Каждое такое изменение напрямую касается тысяч людей и их семей.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, поддерживают ли они изменения мобилизационного возраста и обязательную мобилизацию женщин.

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Мобилизационный возраст

Часть одесситов не поддерживает идею о снижении мобилизационного возраста. Люди считают, что нынешняя граница в 25 лет достаточна, а юных парней не стоит привлекать принудительно. Отдельно горожане подчеркивают, что в таком возрасте юноши только начинают самостоятельную жизнь, поэтому решение о службе должно оставаться добровольным.

"Я считаю, что не надо менять. И так много молодых парней, которые не успели пожить еще, должны идти. Я понимаю, что все должны защищать нас, такая ситуация, но детей на войну — нет. А мобилизовывать женщин — это вообще какой-то абсурд, если честно. А кто будет с детьми? Они сами на произвол судьбы?" , — говорит Юлия.

Юлия о юношах до 25 и женщинах в армии. Фото: Новини.LIVE

Часть горожан также обращают внимание на осознанность человека и его готовность к службе. Сейчас в ряды ВСУ можно присоединиться с 18 — по собственному решению. А принудительное снижение возрастного предела считают лишним, потому что 25 лет — это уже тот возраст, когда человек лучше осознает последствия своих действий и несет ответственность за это.

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"С 25 лет призывают у нас на службу на войну, а до 25 это молодые люди, которые могут пойти по контракту. То есть я не вижу в этом ничего плохого. С 18 брать на войну — ну это рано. Это наша молодежь, ее немного нужно поберечь. А 25 — это уже более такие люди, которые что-то понимают, более мотивированные. Женщины сейчас мобилизуются по согласию, кроме врачей, медсестр. Если Россия пойдет дальше и надо будет защищать город, то, пожалуй, пойдем все" , — говорит Любовь.

Любовь о снижении мобилизационного возраста и согласии женщин. Фото: Новини.LIVE

Возраст пребывания на службе

Также одесситы говорят о другой стороне возрастного вопроса — о службе старших мужчин. По их мнению, с годами физически выдерживать нагрузку становится гораздо сложнее. Поэтому пересмотр мобилизационного возраста они скорее связывают не с понижением нижней границы, а с возможностями тех, кому уже 55-60 лет.

"Видимо, да, стоит изменить мобилизационный возраст. Потому что мужчинам 60-ти лет, после 55 — очень тяжело уже. А снижать 25 лет — нет. Только по желанию" , — подчеркивает Анна.

Анна об изменениях границ мобилизационного возраста до 55 лет. Фото: Новини.LIVE

Мобилизация женщин

Что касается мобилизации женщин, то позиция многих опрошенных значительно более однозначна. Одесситы преимущественно поддерживают возможность службы по собственному желанию, но не принудительное привлечение. Среди аргументов называют не только личный выбор, но и семейные обстоятельства и необходимость заботиться о детях.

"Пожалуй, только на добровольной основе, если женщина сама хочет. Я не думаю, что у нас такая ситуация, что надо до таких крайностей доходить. А кто будет воспитывать детей? Есть женщины, которые покруче мужиков, понятно, но если женщина сама не хочет, то не надо ее принуждать" , — отмечает Андрей.

Андрей о мобилизации женщин. Фото: Новини.LIVE

Право на выбор

Для части одесситов главное в этой дискуссии — не новые возрастные рамки или категории, а право человека на выбор. По их мнению, вместо принуждения должно быть осознанное решение присоединяться к армии.

"Я военнослужащий и считаю, что каждый должен принимать сам решение, идти ему в армию или нет. Кроме этого, конечно, есть обязательства перед государством. Граждане в возрасте старше 60 лет должны сами принимать решения, младше 25-ти — тоже. С одной стороны, женщины такие же граждане. И некоторые группы женщин добровольно мобилизуются. Это сложные вопросы, и на них нельзя просто ответить", — объясняет Максим.

Максим о праве на выбор. Фото: Новини.LIVE

Единого мнения среди опрошенных одесситов по поводу изменений в мобилизации нет. В то же время, большинство не поддерживает снижение возраста ниже 25 лет и осторожно относится к идее обязательной мобилизации женщин. В ответах чаще всего звучит мнение, что такие решения должны учитывать не только потребности войск, но и возраст, физические возможности, семейные обстоятельства и готовность самого человека.

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