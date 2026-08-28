Мобілізаційний вік і жінки в армії: що думають одесити

Військові в окопі. Фото: Новини.LIVE

Знижувати мобілізаційний вік, залучати до війська жінок чи залишити все як є — ці питання дедалі частіше стають частиною суспільної дискусії. На тлі тривалої війни вони викликають особливо гострі суперечки, адже йдеться не лише про потреби армії. Кожна така зміна напряму стосується тисяч людей і їхніх родин.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи підтримують вони зміни мобілізаційного віку та обов’язкову мобілізацію жінок.

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Мобілізаційний вік

Частина одеситів не підтримує ідею зниження мобілізаційного віку. Люди вважають, що нинішня межа у 25 років є достатньою, а молодших чоловіків не варто залучати примусово. Окремо містяни наголошують, що в такому віці юнаки лише починають самостійне життя, тому рішення про службу має залишатися добровільним.

"Я вважаю, що не треба змінювати. І так багато молодих хлопців, які не встигли пожити ще, повинні йти. Я розумію, що всі мають захищати нас, така ситуація, але дітей на війну – ні. А мобілізовувати жінок — це взагалі якийсь абсурд, якщо чесно. А хто буде з дітьми? Вони самі напризволяще залишаються?", — каже Юлія.

Юлія про юнаків до 25 та жінок в армії. Фото: Новини.LIVE

Частина містян також звертають увагу на усвідомленість людини та її готовність до служби. Зараз до лав ЗСУ можна долучитися з 18 — за власним рішенням. А примусове зниження вікової межі вважають зайвим, бо 25 років — це вже той вік, коли людина краще усвідомлює наслідки своїх дій та несуть відповідальність за це.

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"З 25 призивають у нас на службу на війну, а до 25 це молоді люди, які можуть піти за контрактом. Тобто я не бачу в цьому нічого поганого. З 18 брати на війну — ну це зарано. Це наша молодь, її трохи треба поберегти. А 25 – це вже більш такі люди, які вже щось розуміють, більш вмотивовані. Жінки зараз мобілізуються за згодою, окрім лікарів, медсестр. Якщо вже Росія піде далі і треба буде захищати місто, то, мабуть, підемо всі", — говорить Любов.

Любов про зниження мобілізаційного віку та згоду жінок. Фото: Новини.LIVE

Вік перебування на службі

Також одесити говорять про інший бік вікового питання — службу чоловіків старшого віку. На їхню думку, з роками фізично витримувати навантаження стає значно складніше. Тому перегляд мобілізаційного віку вони радше пов’язують не зі зниженням нижньої межі, а з можливостями тих, кому вже 55–60 років.

"Мабуть, так, варто змінити мобілізаційний вік. Тому що чоловікам 60-ти років, після 55 — дуже важко вже. А знижувати 25 років — ні. Тільки по бажанню", — підкреслює Ганна.

Ганна про зміни меж мобілізаційного віку до 55 років. Фото: Новини.LIVE

Мобілізація жінок

Щодо мобілізації жінок позиція багатьох опитаних значно однозначніша. Одесити переважно підтримують можливість служби за власним бажанням, але не примусове залучення. Серед аргументів називають не лише особистий вибір, а й сімейні обставини та необхідність піклуватися про дітей.

"Мабуть, тільки на добровільній основі, якщо жінка сама хоче. Я не думаю, що в нас така ситуація, що треба до таких крайнощів доходити. А хто буде виховувати дітей? Є жінки, які покруче мужиків, зрозуміло, але якщо жінка сама не хоче, то не треба її примушувати", — зазначає Андрій.

Андрій про мобілізацію жінок. Фото: Новини.LIVE

Право на вибір

Для частини одеситів головне в цій дискусії — не нові вікові межі чи категорії, а право людини на вибір. На їхню думку, замість примусу повинне бути усвідомлене рішення доєднуватись до армії.

"Я військовослужбовець і вважаю, що кожен повинен приймати сам рішення, йти йому в військо чи ні. Окрім цього, звісно, є зобов'язання перед державою. Громадяни віком старше за 60 років повинні самі приймати рішення, молодші, 25-ти — теж. З одного боку, жінки такі ж самі громадяни. І деякі групи жінок добровільно мобілізуються. Це складні питання і на них не можна просто відповісти", — пояснює Максим.

Максим про право на вибір. Фото: Новини.LIVE

Єдиної думки серед опитаних одеситів щодо змін у мобілізації немає. Водночас більшість не підтримує зниження віку нижче 25 років і обережно ставиться до ідеї обов’язкової мобілізації жінок. У відповідях найчастіше звучить думка, що такі рішення мають враховувати не лише потреби війська, а й вік, фізичні можливості, сімейні обставини та готовність самої людини.

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