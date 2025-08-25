Відео
Головна Одеса Перехід на українську в Одесі відбувається природно, — Філімонов

Перехід на українську в Одесі відбувається природно, — Філімонов

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 15:25
Олег Філімонов про природне поширення української мови в Одесі
Люди в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після початку повномасштабного вторгнення одесити почали масово спілкуватися українською, чого не було раніше. А це сприяє природному поширенню  мови у суспільстві, без жодних заходів примусу.

Про це повідомив відомий актор Олег Філімонов в ексклюзивному інтерв'ю для видання Новини.LIVE.

Читайте також:

Природний процес

За словами Олега Філімонова, поширення національної мови в нашому місті тепер здійснюється абсолютно природним шляхом. Оскільки багато людей почали її вивчати та розмовляти нею.

Олег Філімонов також додав, що інтеграція одеситів в україномовний простір має відбуватися поступово і без примусу або жодних нав'язувань, які можуть викликати лише зворотний ефект. 

"Молодь дуже багато розмовляє українською. А я завжди казав: не треба нікого примушувати. Це природний процес: ми погано розмовляємо українською, наше покоління. Я вивчив, але не всі змогли це зробити. Але наші діти вже розмовляють, а онуки будуть робити це вільно, а їхні діти будуть спілкуватися українською як своєю рідною і все. Мені подобається, коли воно природно виходить", — каже Олег Філімонов.

Лагідна українізація — що пропунує Олег Філімонов для Одеси - фото 1
Олег Філімонов. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про українську мову

Українська — одна з 30-40 найпоширеніших мов світу, яка розповсюджена у південно-східній Європі, належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної родини. Почала виділятися з праслов'янської у VI-VII ст. нашої ери.

Вона є єдиною державною мовою в Україні та однією з трьох офіційних мов у невизнаному Придністров'ї й одна з офіційних для частини Сербії та муніципалітету Прудентополіс штату Парана на півдні Бразилії.

Українська також деякий час була офіційною мовою Кубанської Народної Республіки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Олег Філімонов за пам'ятник Пушкіну в Одесі. А також про те, як перейменування руйнують літературні традиції міста.

 

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
