Олег Філімонов про природне поширення української мови в Одесі

Після початку повномасштабного вторгнення одесити почали масово спілкуватися українською, чого не було раніше. А це сприяє природному поширенню мови у суспільстві, без жодних заходів примусу.

Про це повідомив відомий актор Олег Філімонов в ексклюзивному інтерв'ю для видання Новини.LIVE.

Природний процес

За словами Олега Філімонова, поширення національної мови в нашому місті тепер здійснюється абсолютно природним шляхом. Оскільки багато людей почали її вивчати та розмовляти нею.

Олег Філімонов також додав, що інтеграція одеситів в україномовний простір має відбуватися поступово і без примусу або жодних нав'язувань, які можуть викликати лише зворотний ефект.

"Молодь дуже багато розмовляє українською. А я завжди казав: не треба нікого примушувати. Це природний процес: ми погано розмовляємо українською, наше покоління. Я вивчив, але не всі змогли це зробити. Але наші діти вже розмовляють, а онуки будуть робити це вільно, а їхні діти будуть спілкуватися українською як своєю рідною і все. Мені подобається, коли воно природно виходить", — каже Олег Філімонов.

Що відомо про українську мову

Українська — одна з 30-40 найпоширеніших мов світу, яка розповсюджена у південно-східній Європі, належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної родини. Почала виділятися з праслов'янської у VI-VII ст. нашої ери.

Вона є єдиною державною мовою в Україні та однією з трьох офіційних мов у невизнаному Придністров'ї й одна з офіційних для частини Сербії та муніципалітету Прудентополіс штату Парана на півдні Бразилії.

Українська також деякий час була офіційною мовою Кубанської Народної Республіки.

