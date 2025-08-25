Олег Филимонов о естественном распространении украинского языка в Одессе

Люди в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После начала полномасштабного вторжения одесситы начали массово общаться на украинском, чего не было раньше. А это способствует естественному распространению языка в обществе, без всяких мер принуждения.

Об этом сообщил известный актер Олег Филимонов в эксклюзивном интервью для издания Новини.LIVE.

Естественный процесс

По словам Олега Филимонова, распространение национального языка в нашем городе теперь осуществляется абсолютно естественным путем. Поскольку многие люди начали его изучать и разговаривать на нем.

Олег Филимонов также добавил, что интеграция одесситов в украиноязычное пространство должна происходить постепенно и без принуждения или каких-либо навязываний, которые могут вызвать лишь обратный эффект.

"Молодежь очень много разговаривает на украинском. А я всегда говорил: не надо никого заставлять. Это естественный процесс: мы плохо разговариваем на украинском, наше поколение. Я выучил, но не все смогли это сделать. Но наши дети уже разговаривают, а внуки будут делать это свободно, а их дети будут общаться на украинском как на своем родном, и все. Мне нравится когда оно естественно получается", — говорит Олег Филимонов.

Олег Филимонов. Фото: Новини.LIVE

Что известно об украинском языке

Украинский — один из 30-40 самых распространенных языков мира, который распространен в юго-восточной Европе, относится к славянской группе индоевропейской языковой семьи. Начал выделяться из праславянского в VI-VII вв. нашей эры.

Он является единственным государственным языком в Украине и одним из трех официальных языков в непризнанном Приднестровье и одним из официальных для части Сербии и муниципалитета Прудентополис штата Парана на юге Бразилии.

Украинский также некоторое время был официальным языком Кубанской Народной Республики.

Напомним, недавно мы писали о том, что Олег Филимонов за памятник Пушкину в Одессе. А также о том, как переименования разрушают литературные традиции города.