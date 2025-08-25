Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Переход на украинский в Одессе происходит естественно — Филимонов

Переход на украинский в Одессе происходит естественно — Филимонов

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 15:25
Олег Филимонов о естественном распространении украинского языка в Одессе
Люди в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После начала полномасштабного вторжения одесситы начали массово общаться на украинском, чего не было раньше. А это способствует естественному распространению языка в обществе, без всяких мер принуждения.

Об этом сообщил известный актер Олег Филимонов в эксклюзивном интервью для издания Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Естественный процесс

По словам Олега Филимонова, распространение национального языка в нашем городе теперь осуществляется абсолютно естественным путем. Поскольку многие люди начали его изучать и разговаривать на нем.

Олег Филимонов также добавил, что интеграция одесситов в украиноязычное пространство должна происходить постепенно и без принуждения или каких-либо навязываний, которые могут вызвать лишь обратный эффект.

"Молодежь очень много разговаривает на украинском. А я всегда говорил: не надо никого заставлять. Это естественный процесс: мы плохо разговариваем на украинском, наше поколение. Я выучил, но не все смогли это сделать. Но наши дети уже разговаривают, а внуки будут делать это свободно, а их дети будут общаться на украинском как на своем родном, и все. Мне нравится когда оно естественно получается", — говорит Олег Филимонов.

Лагідна українізація — що пропунує Олег Філімонов для Одеси - фото 1
Олег Филимонов. Фото: Новини.LIVE

Что известно об украинском языке

Украинский — один из 30-40 самых распространенных языков мира, который распространен в юго-восточной Европе, относится к славянской группе индоевропейской языковой семьи. Начал выделяться из праславянского в VI-VII вв. нашей эры.

Он является единственным государственным языком в Украине и одним из трех официальных языков в непризнанном Приднестровье и одним из официальных для части Сербии и муниципалитета Прудентополис штата Парана на юге Бразилии.

Украинский также некоторое время был официальным языком Кубанской Народной Республики.

Напомним, недавно мы писали о том, что Олег Филимонов за памятник Пушкину в Одессе. А также о том, как переименования разрушают литературные традиции города.

 

Одесса Олег Филимонов Новости Одессы война в Украине язык
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации