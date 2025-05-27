Депутат одесского горсовета Олег Филимонов против переименования улиц - почему

Олег Филимонов. Фото: Олег Филимонов в соцсети

Бывший депутат одесского горсовета Олег Филимонов против переименования улиц в нашем городе. В частности это касается топонимов, которые ранее были названы в честь известных литераторов.

Об этом Олег Филимонов рассказал в интервью Сергею Корниевскому.

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Переименование улиц

Олег Филимонов считает переименование улиц в Одессе ужасным явлением, поскольку уверен: в нашей истории было много плохого, однако таким образом ее не изменишь. Кроме того, немало нововведений разрушают литературную традицию нашего города, ведь с его карты исчезают имена всемирно известных авторов, которые здесь жили и работали.

"Я с большим уважением отношусь к семье Глодан, которые погибли в Одессе в результате обстрела. Но при чем здесь Ильф и Петров? Неужели нет других улиц? Ильф и Петров здесь жили и работали, они сделали славу этому городу, вошли в его литературную традицию",— говорит Олег Филимонов.

Олег Филимонов также добавил, что некоторые улицы (например, Затонского) можно переименовывать в рамках декоммунизации. Однако подходить к этому процессу необходимо более осмотрительно.

Напомним, недавно мы писали о том, почему Олег Филимонов против сноса памятника Пушкину. А также о сносе доски в честь поэта в Одессе.