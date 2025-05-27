Депутат одеської міськради Олег Філімонов проти перейменування вулиць - чому

Олег Філімонов. Фото: Олег Філімонов в соцмережі

Колишній депутат одеської міськради Олег Філімонов проти перейменування вулиць в нашому місті. Зокрема це стосується топонімів, які раніше були названі на честь відомих літераторів.

Про це Олег Філімонов розповів в інтерв'ю Сергію Корнієвському.

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Перейменування вулиць

Олег Філімонов вважає перейменування вулиць в Одесі жахливим явищем, оскільки впевнений: в нашій історії було багато поганого, однак таким чином її не зміниш. Крім того, чимало нововведень руйнують літературну традицію нашого міста, адже з його карти зникають імена всесвітньо відомих авторів, які тут жили і працювали.

"Я з великою повагою відношусь до родини Глодан, які загинули в Одесі внаслідок обстрілу. Але до чого тут Ільф і Петров? Невже нема інших вулиць? Ільф і Петров тут жили та працювали, вони зробили славу цьому місту, увійшли до його літературної традиції",— каже Олег Філімонов.

Олег Філімонов також додав, що деякі вулиці (наприклад, Затонського) можна перейменовувати в рамках декомунізації. Однак підходити до цього процесу необхідно більш обачливо.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому Олег Філімонов проти знесення пам'ятника Пушкіну. А також про знесення дошки на честь поета в Одесі.