Кому вигідне перемир'я у Чорному морі

Вантажне судно у Чорному морі. Фото ілюстративне: Nina Liashonok/REUTERS

Перемир'я у Чорному морі стало актуальною темою останніх днів. Експерти кажуть, що Україна зосереджена на збереженні безпеки цивільного судноплавства та зернових коридорів. З іншого боку, Росія не схильна до реальних змін у своїй політиці.

Про це у неділю, 30 березня, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Він каже, що для України важливо зберегти безпеку цивільних та роботу зернового коридору. Саме від морського судноплавства зараз залежить економіка України.

"Наша головна мета — збереження життя цивільних і можливість спокійно працювати нашому зерновому коридору, що має величезне значення для економіки країни", — зазначив Плетенчук.

Росія бреше про свої проблеми у Чорному морі

Речник пояснив, що РФ намагається використовувати наративи про свої проблеми з експортом сільгосппродукції та добрив, але це не відповідає дійсності.

"Ми не створюємо проблем для росіян щодо експорту їхньої сільгосппродукції чи добрив, як вони намагаються це подати. Проблема в тому, що Росія має серйозні труднощі у військовому плану на Чорному морі, і це їх найбільша уразливість", — додав Плетенчук.

Він також додав, що окупанти намагаються домовлятися, адже їм важливо убезпечити свої позиції від можливих ударів з боку України. Однак навіть за таких умов виконання обіцянок з їхнього боку залишається під великим питанням.

"Росія, якщо й робить якісь кроки до переговорів, то це, як правило, вимушені дії. Вони не схильні до компромісів, це точно не їхній стиль", — пояснив речник ВМС.

Нагадаємо, у Чорному морі уже другий тиждень поспіль росіяни продовжують тримати споряджені ракетоносії. Також ми писали, що Плетенчук розкрив деталі, як контролюється ситуація у Чорному морі.