Кому вигідне перемир'я у Чорному морі

Перемир'я у Чорному морі — чи вигідне воно Україні
Перемир'я у Чорному морі стало актуальною темою останніх днів. Експерти кажуть, що Україна зосереджена на збереженні безпеки цивільного судноплавства та зернових коридорів. З іншого боку, Росія не схильна до реальних змін у своїй політиці.
Про це у неділю, 30 березня, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Безпека судноплавства
Він каже, що для України важливо зберегти безпеку цивільних та роботу зернового коридору. Саме від морського судноплавства зараз залежить економіка України.
"Наша головна мета — збереження життя цивільних і можливість спокійно працювати нашому зерновому коридору, що має величезне значення для економіки країни", — зазначив Плетенчук.
Росія бреше про свої проблеми у Чорному морі
Речник пояснив, що РФ намагається використовувати наративи про свої проблеми з експортом сільгосппродукції та добрив, але це не відповідає дійсності.
"Ми не створюємо проблем для росіян щодо експорту їхньої сільгосппродукції чи добрив, як вони намагаються це подати. Проблема в тому, що Росія має серйозні труднощі у військовому плану на Чорному морі, і це їх найбільша уразливість", — додав Плетенчук.
Він також додав, що окупанти намагаються домовлятися, адже їм важливо убезпечити свої позиції від можливих ударів з боку України. Однак навіть за таких умов виконання обіцянок з їхнього боку залишається під великим питанням.
"Росія, якщо й робить якісь кроки до переговорів, то це, як правило, вимушені дії. Вони не схильні до компромісів, це точно не їхній стиль", — пояснив речник ВМС.
Нагадаємо, у Чорному морі уже другий тиждень поспіль росіяни продовжують тримати споряджені ракетоносії. Також ми писали, що Плетенчук розкрив деталі, як контролюється ситуація у Чорному морі.
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