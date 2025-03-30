Ракетоносії России на чергуванні в Чорному та Середземному морях

Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

На рейді у Чорному морі уже другий тиждень поспіль росіяни продовжують тримати бойові кораблі, озброєні крилатими ракетами "Калібр". У Середземному морі також фіксуються ракетоносії, здатні завдати масованого удару.

Про це у неділю, 30 березня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів у Чорному морі

У Чорному морі перебувають два російські кораблі, які несуть крилаті ракети "Калібр". Їхній загальний залп може досягати восьми ракет, що створює потенційну загрозу для України.



В Азовському морі ворожих суден наразі немає. Натомість у Середземному морі присутні чотири російські кораблі, з яких три є носіями "Калібрів". Їхній загальний залп може становити до 26 ракет.

Рух через Керченську протоку

За минулу добу через Керченську протоку у Чорне море зайшли два судна, одне з яких попрямувало до Босфору. В Азовське море пройшли чотири судна, але жодне з них не рухалося далі.

Військові кажуть, що Росія продовжує приховувати переміщення своїх кораблів, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, що є порушенням Міжнародної конвенції SOLAS.

Нагадаємо, Плетенчук розкрив деталі, як контролюється ситуація у Чорному морі. Також ми писали, що вчора буля берегів Одещини велась посилена розвідка НАТО.