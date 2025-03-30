Ракетоносители России на дежурстве в Черном и Средиземном морях

Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

На рейде в Черном море уже вторую неделю подряд россияне продолжают держать боевые корабли, вооруженные крылатыми ракетами "Калибр". В Средиземном море также фиксируются ракетоносители, способные нанести массированный удар.

Об этом в воскресенье, 30 марта, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Информация о количестве кораблей на дежурстве в морях. Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей в Черном море

В Черном море находятся два российских корабля, которые несут крылатые ракеты "Калибр". Их общий залп может достигать восьми ракет, что создает потенциальную угрозу для Украины.



В Азовском море вражеских судов пока нет. Зато в Средиземном море присутствуют четыре российских корабля, из которых три являются носителями "Калибров". Их общий залп может составлять до 26 ракет.

Движение через Керченский пролив

За минувшие сутки через Керченский пролив в Черное море зашли два судна, одно из которых направилось в Босфор. В Азовское море прошли четыре судна, но ни одно из них не двигалось дальше.

Военные говорят, что Россия продолжает скрывать перемещение своих кораблей, выключая системы автоматической идентификации, что является нарушением Международной конвенции SOLAS.

Напомним, Плетенчук раскрыл детали, как контролируется ситуация в Черном море. Также мы писали, что вчера у берегов Одесской области велась усиленная разведка НАТО.