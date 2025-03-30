Кому выгодно перемирие в Черном море

Перемирие в Черном море — выгодно ли оно Украине
Перемирие в Черном море стало актуальной темой последних дней. Эксперты говорят, что Украина сосредоточена на сохранении безопасности гражданского судоходства и зерновых коридоров. С другой стороны, Россия не склонна к реальным изменениям в своей политике.
Об этом в воскресенье, 30 марта, в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Безопасность судоходства
Он говорит, что для Украины важно сохранить безопасность гражданских и работу зернового коридора. Именно от морского судоходства сейчас зависит экономика Украины.
"Наша главная цель — сохранение жизни гражданских и возможность спокойно работать нашему зерновому коридору, что имеет огромное значение для экономики страны", — отметил Плетенчук.
Россия врет о своих проблемах в Черном море
Спикер пояснил, что РФ пытается использовать нарративы о своих проблемах с экспортом сельхозпродукции и удобрений, но это не соответствует действительности.
"Мы не создаем проблем для россиян по экспорту их сельхозпродукции или удобрений, как они пытаются это подать. Проблема в том, что у России серьезные трудности в военном плане на Черном море, и это их самая большая уязвимость", — добавил Плетенчук.
Он также добавил, что оккупанты пытаются договариваться, ведь им важно обезопасить свои позиции от возможных ударов со стороны Украины. Однако даже при таких условиях выполнение обещаний с их стороны остается под большим вопросом.
"Россия, если и делает какие-то шаги к переговорам, то это, как правило, вынужденные действия. Они не склонны к компромиссам, это точно не их стиль", — пояснил представитель ВМС.
Напомним, в Черном море уже вторую неделю подряд россияне продолжают держать снаряженные ракетоносители. Также мы писали, что Плетенчук раскрыл детали, как контролируется ситуация в Черном море.
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