Кому выгодно перемирие в Черном море

Грузовое судно в Черном море. Фото иллюстративное: Nina Liashonok/REUTERS

Перемирие в Черном море стало актуальной темой последних дней. Эксперты говорят, что Украина сосредоточена на сохранении безопасности гражданского судоходства и зерновых коридоров. С другой стороны, Россия не склонна к реальным изменениям в своей политике.

Об этом в воскресенье, 30 марта, в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Он говорит, что для Украины важно сохранить безопасность гражданских и работу зернового коридора. Именно от морского судоходства сейчас зависит экономика Украины.

"Наша главная цель — сохранение жизни гражданских и возможность спокойно работать нашему зерновому коридору, что имеет огромное значение для экономики страны", — отметил Плетенчук.

Россия врет о своих проблемах в Черном море

Спикер пояснил, что РФ пытается использовать нарративы о своих проблемах с экспортом сельхозпродукции и удобрений, но это не соответствует действительности.

"Мы не создаем проблем для россиян по экспорту их сельхозпродукции или удобрений, как они пытаются это подать. Проблема в том, что у России серьезные трудности в военном плане на Черном море, и это их самая большая уязвимость", — добавил Плетенчук.

Он также добавил, что оккупанты пытаются договариваться, ведь им важно обезопасить свои позиции от возможных ударов со стороны Украины. Однако даже при таких условиях выполнение обещаний с их стороны остается под большим вопросом.

"Россия, если и делает какие-то шаги к переговорам, то это, как правило, вынужденные действия. Они не склонны к компромиссам, это точно не их стиль", — пояснил представитель ВМС.

Напомним, в Черном море уже вторую неделю подряд россияне продолжают держать снаряженные ракетоносители. Также мы писали, что Плетенчук раскрыл детали, как контролируется ситуация в Черном море.