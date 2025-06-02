Ексдержсектератр США Майк Помпео вважає, що перемовини у Стамбулі схожі на мінські домовленності та не будуть діяти - Росію не зупинити

Перемовини у Стамбулі. Фото:Анадолу

Перемовини у Стамбулі нагадують мінські домовленності та також не будуть діяти. І якщо Росія навіть припинить бойові дії — через деякий час вона може знову здійснити напад, і не тільки на Україну.

Про це на міжнародному безпековому форумі в Одесі заявив колишній держсекретар США Майк Помпео.

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Помилки 2014-го

Майк Помпео вважає, що у 2014 році зі сторони Заходу було зроблено недостатньо, аби зупинити агресію з боку РФ. Усі ці помилки необхідно врахувати, аби не повторити їх сьогодні та досягти сталого миру.

"Ми вже були за столом переговорів з РФ. Тоді навіть було знайдено певну лінію контролю, але це не зупинило масивну агресію у 2022 році. І ці перемовини в Мінську виглядали так само, як і ті, що ми бачимо зараз. І якщо Володимир Путін навіть складе зброю, то треба розуміти, що усе це може легко повторитися", — сказав колишній держсекретар США Майк Помпео.

Майк Помпео також додав, що навіть у разі вдалого припинення вогню в Україні Росія може здійснити напад на північний фланг НАТО, оскільки військовий контингент РФ є у багатьох країнах Ближнього Сходу. Колишній держсекретар США впевнен, що Путін не хоче, щоб західний світ взагалі існував.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про польського сенатора, який назвав Росію фашистською країною. А також про те, що досвід України у застосуванні морських дронів вивчатиме Тайвань для відсічі Китаю.