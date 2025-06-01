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Досвід України у Чорному морі вивчатиме Тайвань для відсічі Китаю

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Дата публікації: 1 червня 2025 17:55
Досвід України у Чорному морі буде вивчати Тайвань для захисту від Китаю - Тоні Еббот
Тоні Еббот. Фото: REUTERS

Тактика України у протистоянні з російським флотом у Чорному морі може бути застосована Тайванем у разі вторгнення з боку Китаю. Це стосується як оборонних інновацій, так і зовнішньополітичних стратегій.

Про це заявив колишній прем’єр-міністр Австралії  Тоні Ебботт під час виступу на міжнародному безпековому форумі в Одесі.

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Тоні Ебботт вважає, що Тайвань уже сьогодні має вивчати український досвід боротьби із російьким флотом. Це стосується як використання морських дронів та оборонних інновацій, так і співпраці з союзниками. Саме така стратегія може стати ключем до стримування Китаю, впевнений екс-прем’єр-міністр.

"Безумовно, великим викликом для світу в певний момент стане захист Тайваню. І те, що Україна зробила з російським флотом у Чорному морі, може бути використано Тайванем як приклад у разі збройної агресії з боку Китаю", — сказав Тоні Ебботт.

Тоні Ебботт також додав, що досвід України — це  історія про здатність слабшого гравця перемагати сильнішого завдяки рішучості, та підтримці міжнародних партнерів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі Майк Помпео закликав більше тиснути на Росію. А також про пропозицію створити ядерну зброю для нашої країни.

Одеса Китай Тайвань Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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