Досвід України у Чорному морі буде вивчати Тайвань для захисту від Китаю - Тоні Еббот

Тоні Еббот. Фото: REUTERS

Тактика України у протистоянні з російським флотом у Чорному морі може бути застосована Тайванем у разі вторгнення з боку Китаю. Це стосується як оборонних інновацій, так і зовнішньополітичних стратегій.

Про це заявив колишній прем’єр-міністр Австралії Тоні Ебботт під час виступу на міжнародному безпековому форумі в Одесі.

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Український досвід для Тайваню

Тоні Ебботт вважає, що Тайвань уже сьогодні має вивчати український досвід боротьби із російьким флотом. Це стосується як використання морських дронів та оборонних інновацій, так і співпраці з союзниками. Саме така стратегія може стати ключем до стримування Китаю, впевнений екс-прем’єр-міністр.

"Безумовно, великим викликом для світу в певний момент стане захист Тайваню. І те, що Україна зробила з російським флотом у Чорному морі, може бути використано Тайванем як приклад у разі збройної агресії з боку Китаю", — сказав Тоні Ебботт.

Тоні Ебботт також додав, що досвід України — це історія про здатність слабшого гравця перемагати сильнішого завдяки рішучості, та підтримці міжнародних партнерів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі Майк Помпео закликав більше тиснути на Росію. А також про пропозицію створити ядерну зброю для нашої країни.