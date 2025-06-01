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Опыт Украины в Черном море будет изучать Тайвань для отпора Китаю

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Дата публикации 1 июня 2025 17:55
Опыт Украины в Черном море будет изучать Тайвань для защиты от Китая - Тони Эббот
Тони Эббот. Фото: REUTERS

Тактика Украины в противостоянии с российским флотом в Черном море может быть применена Тайванем в случае вторжения со стороны Китая. Это касается как оборонных инноваций, так и внешнеполитических стратегий.

Об этом заявил бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт во время выступления на международном форуме по безопасности в Одессе.

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Тони Эбботт считает, что Тайвань уже сегодня должен изучать украинский опыт борьбы с российским флотом. Это касается как использования морских дронов и инноваций оборонпрома, так и сотрудничества с союзниками. Именно такая стратегия может стать ключом к сдерживанию Китая, уверен экс-премьер-министр.

"Безусловно, большим вызовом для мира в определенный момент станет защита Тайваня. И то, что Украина сделала с российским флотом в Черном море, может быть использовано Тайванем как пример в случае вооруженной агрессии со стороны Китая",— сказал Тони Эбботт.

Тони Эбботт также добавил, что опыт Украины это история о способности слабого игрока побеждать более сильного благодаря решительности и поддержке международных партнеров.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе Майк Помпео призвал больше давить на Россию. А также о предложении создать ядерное оружие для нашей страны.

Одесса Китай Тайвань Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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