Бывший госсекретарь США Помпео в Одессе призвал больше давить на РФ

Майк Помпео. Фото иллюстративное: twitter.com/SecPompeo

Без давления на Россию никаких действенных переговоров не может быть, так как Путин стремится не к мирному урегулированию конфликта, а к тому, чтобы заставить Украину пойти на условия РФ.

Об этом сказал бывший Госсекретарь США Майк Помпео во время форума по безопасности в Одессе.

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Давление на РФ

По словам Майка Помпео, нельзя надеяться, что Россия добровольно согласится на справедливый мир. С другой стороны, отсутствие решительной позиции коллективного Запада лишь стимулирует Кремль к новым актам агрессии и шантажа. Если Соединенные Штаты не усилят давление на РФ, враг и дальше будет навязывать сценарии, которые неприемлемы как для Украины, так и для Европы.

"Путин не сядет за стол переговоров добровольно. И даже если сядет - то только для того, чтобы выдвигать условия, которые неприемлемы для Украины, для Европы и для США. Он не хочет мира, он хочет победы. Если мы хотим остановить эту войну — должны действовать жестко, с позиции силы. Только тогда возможны реальные переговоры", — сказал Майк Помпео.

Майк Помпео также добавил, что дипломатические пути решения станут возможными только тогда, когда РФ увидит реальную силу оппонента.

Напомним, недавно мы писали о том, что Британия готова помочь Украине разминировать акваторию Черного моря. А также о том, что новый канцлер Германии решительно поддерживает наше государство.