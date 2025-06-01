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Экс-госсекретарь США в Одессе призвал больше давить на РФ

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Дата публикации 1 июня 2025 12:30
Бывший госсекретарь США Помпео в Одессе призвал больше давить на РФ
Майк Помпео. Фото иллюстративное: twitter.com/SecPompeo

Без давления на Россию никаких действенных переговоров не может быть, так как Путин стремится не к мирному урегулированию конфликта, а к тому, чтобы заставить Украину пойти на условия РФ.

Об этом сказал бывший Госсекретарь США Майк Помпео во время форума по безопасности в Одессе.

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Давление на РФ

По словам Майка Помпео, нельзя надеяться, что Россия добровольно согласится на справедливый мир. С другой стороны, отсутствие решительной позиции коллективного Запада лишь стимулирует Кремль к новым актам агрессии и шантажа. Если Соединенные Штаты не усилят давление на РФ, враг и дальше будет навязывать сценарии, которые неприемлемы как для Украины, так и для Европы.

"Путин не сядет за стол переговоров добровольно. И даже если сядет - то только для того, чтобы выдвигать условия, которые неприемлемы для Украины, для Европы и для США. Он не хочет мира, он хочет победы. Если мы хотим остановить эту войну — должны действовать жестко, с позиции силы. Только тогда возможны реальные переговоры", сказал Майк Помпео.

Майк Помпео также добавил, что дипломатические пути решения станут возможными только тогда, когда РФ увидит реальную силу оппонента.

Напомним, недавно мы писали о том, что Британия готова помочь Украине разминировать акваторию Черного моря. А также о том, что новый канцлер Германии решительно поддерживает наше государство.

США Одесса Новости Одессы война в Украине Россия
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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