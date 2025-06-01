Колишній держсекретар США Помпео в Одесі закликав більше тиснути на РФ

Майк Помпео. Фото ілюстративне: twitter.com/SecPompeo

Без тиску на Росію жодних дієвих переговорів не може буде. Оскільки Путін прагне не мирного врегулювання конфлікту, а змусити Україну піти на умови РФ.

Про це сказав колишній Держсекретар США Майк Помпео під час безпекового форуму в Одесі.

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Тиск на РФ

За словами Майка Помпео, не можна сподіватися, що Росія добровільно погодиться на справедливий мир. З іншого боку, відсутність рішучої позиції колективного Заходу лише стимулює Кремль до нових актів агресії і шантажу. Якщо Сполучені Штати не посилять тиск на РФ, ворог і далі нав’язуватиме сценарії, які неприйнятні як для України, так і для Європи.

"Путін не сяде за стіл переговорів добровільно. І навіть якщо сяде — то лише для того, щоб висувати умови, які неприйнятні для України, для Європи і для США. Він не хоче миру, він хоче перемоги. Якщо ми хочемо зупинити цю війну — маємо діяти жорстко, з позиції сили. Лише тоді можливі реальні перемовини", — сказав Майк Помпео.

Майк Помпео також додав, що дипломатичні шляхи вирішення стануть можливими лише тоді, коли РФ побачить реальну силу опонента.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Британія готова допомогти Україні розмінувати акваторію Чорного моря. А також про те, що новий канцлер Німеччини рішече підтримує нашу державу.