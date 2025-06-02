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Головна Одеса РФ — це фашистська країна, — польський сенатор в Одесі

РФ — це фашистська країна, — польський сенатор в Одесі

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Дата публікації: 2 червня 2025 14:57
Росія імперіалістична та фашистська держава, вплив якої необхідно зменшити - польський політик Камінскі в Одесі
Міхал Камінскі. Фото: oxu.az

Росія — імперіалістична та фашистська держава, яка є головною перешкодою для безпечного майбутнього Чорного моря. Саме тому Захід повинен робити усе, аби нівелювати її вплив.

Про це заявив польський політик і віцемаршалек Сенату Міхал Камінскі на міжнародному безпековому форумі в Одесі.

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Зменшити вплив РФ

На думку Міхала Камінскі, будь-яка політична стратегія, яка не враховує  агресивну та імперіалістичну сутність сучасної Росії, приречена на провал. Саме тому необхідно робити усе, аби зменшити вплив РФ, зокрема у Чорноморському регіоні.

"Якщо ми говоримо про майбутнє Чорного моря, про безпеку, розвиток, екологію — ми не можемо ігнорувати факт, що Росія сьогодні є фашистською та імперіалістичною державою. Вона окупувала Крим, дестабілізує регіон, і саме вона блокує його нормальний розвиток. Наша стратегія має бути зосереджена на зниженні впливу цієї фашистської країни", — каже Міхал Камінскі.

Польський сенатор підкреслив, що  агресія з боку Росії є джерелом всіх криз в регіоні, оскільки РФ не визнає міжнародного права і погрожує не лише Україні, а всьому цивілізованому світу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загрозу з боку російських ракетоносіїв у Чорному морі. А також про те, що досвід України у застосуванні морських дронів вивчатиме Тайвань для відсічі Китаю.

Польща Одеса Новини Одеси війна в Україні Росія
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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