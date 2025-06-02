Россия империалистическое и фашистское государство, влияние которого необходимо уменьшить - польский политик Камински в Одессе

Михал Камински. Фото: oxu.az

Россия — империалистическое и фашистское государство, которое является главным препятствием для безопасного будущего Черного моря. Именно поэтому Запад должен делать все, чтобы нивелировать ее влияние.

Об этом заявил польский политик и вице-маршалек Сената Михал Камински на международном форуме по безопасности в Одессе.

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Уменьшить влияние РФ

По мнению Михала Камински, любая политическая стратегия, которая не учитывает агрессивную и империалистическую сущность современной России, обречена на провал. Именно поэтому необходимо делать все, чтобы уменьшить влияние РФ, в частности в Черноморском регионе.

"Если мы говорим о будущем Черного моря, о безопасности, развитии, экологии — мы не можем игнорировать факт, что Россия сегодня является фашистским и империалистическим государством. Она оккупировала Крым, дестабилизирует регион, и именно она блокирует его нормальное развитие. Наша стратегия должна быть сосредоточена на снижении влияния этой фашистской страны",— говорит Михал Камински.

Польский сенатор подчеркнул, что агрессия со стороны России является источником всех кризисов в регионе, поскольку РФ не признает международного права и угрожает не только Украине, а всему цивилизованному миру.

Напомним, недавно мы писали об угрозе со стороны российских ракетоносителей в Черном море. А также о том, что опыт Украины в применении морских дронов будет изучать Тайвань для отпора Китаю.