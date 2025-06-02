Ракетоносій РФ із Калібрами у Чорному морі — чи є загроза обстрілу для Одещини, дані від ВМС ЗСУ

Російський ракетоносій у морі. Фото ілюстративне: Київ 24

Сьогодні, 2 червня, Росія знову вивела свій військовий флот у Чорне море, наражаючи на небезпеку цивільне судноплавство. У Середземній акваторії зранку також фіксується ракетоносія РФ із "Калібрами" напоготові.

Про це 2 червня повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі наразі перебувають 2 ракетоносії РФ, які можуть випустити до 12 "Калібрів". У Середземному на рейди виведено три російських судна, одне з яких споряджене одразу 8 ракетами. В Азовському морі присутності ворога зранку не виявлено.

Актуальна інформація. Військово-морські сили

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшло 12 суден, 6 із яких потім продовжили рух у бік Босфору. До Азовської акваторії — 6 кораблів, 4 з них прямували зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому безпека у Чорному морі — є пріоритетом для всього світу. А також про те, що досвід України у застосуванні морських дронів вивчатиме Тайвань для відсічі Китаю.