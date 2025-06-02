Ракетоноситель РФ с Калибрами в Черном море — есть ли угроза обстрела для Одесской области, данные от ВМС ВСУ

Российский ракетоноситель в море. Фото иллюстративное: Киев 24

Сегодня, 2 июня, Россия снова вывела свой военный флот в Черное море, подвергая опасности гражданское судоходство. В Средиземной акватории утром также фиксируется ракетоноситель РФ с "Калибрами" наготове.

Об этом 2 июня сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море сейчас находятся 2 ракетоносителя РФ, которые могут выпустить до 12 "Калибров". В Средиземном на рейды выведены три российских судна, одно из которых снаряжено сразу 8 ракетами. В Азовском море присутствия врага утром не обнаружено.

Актуальная информация. Военно-морские силы

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашло 12 судов, 6 из которых затем продолжили движение в сторону Босфора. В Азовскую акваторию — 6 кораблей, 4 из них направлялись со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о том, почему безопасность в Черном море — является приоритетом для всего мира. А также о том, что опыт Украины в применении морских дронов будет изучать Тайвань для отпора Китаю.