Экс-госсекретарь США Майк Помпео считает, что переговоры в Стамбуле похожи на минские договоренности и не будут действовать - Россию не остановить

Переговоры в Стамбуле. Фото: Анадолу

Переговоры в Стамбуле напоминают минские договоренности и также не будут действовать. А если Россия даже прекратит боевые действия — через некоторое время она может снова совершить нападение, и не только на Украину.

Об этом на международном форуме по безопасности в Одессе заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео.

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Ошибки 2014-го

Майк Помпео считает, что в 2014-м году западными странами было сделано недостаточно, чтобы остановить агрессию со стороны РФ. Все эти ошибки необходимо учесть, чтобы не повторить их сегодня и достичь устойчивого мира.

"Мы уже были за столом переговоров с РФ. Тогда даже была найдена определенная линия контроля, но это не остановило массивную агрессию в 2022 году. И эти переговоры в Минске они выглядели так же как и те, что мы видим сейчас. И если Владимир Путин даже сложит оружие, то надо понимать, что все это может легко повториться",— сказал бывший госсекретарь США Майк Помпео.

Майк Помпео также добавил, что даже в случае удачного прекращения огня в Украине, Россия может совершить нападение на северный фланг НАТО, поскольку военный контингент РФ есть во многих странах Ближнего Востока. Бывший госсекретарь США уверен, что Путин не хочет, чтобы западный мир вообще существовал.

Напомним, недавно мы писали о польском сенаторе, который назвал Россию фашистской страной. А также о том, что опыт Украины в применении морских дронов будет изучать Тайвань для отпора Китаю.