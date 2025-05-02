На одещині біля кордону затримали осіб, які хотіли переправити ухилянта у Молдову через Придністров'є

Переправка з Одещини до Придністров'я недорого — схеми маршруту
Група осіб намагалася таємно переправити ухилянта до Молдови в обхід пунктів пропуску. Однак в одному з прикордонних населенних пунктів Одещини їх затримали правоохоронці та відкрили кримінальне провадження.
Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Подробиці справи
За даними слідства, трійка ділків співпрацювала з адміном телеграм-каналу, який дистанційно підбирав бажаючих незаконно потрапити до сусідньої Молдови. Ухилянтів на автівці везли до кордону, звідки вони прямували пішки в обхід КПП. Фігурантів застали на гарячому під час спроби переправлення клієнта до придністровського регіону. За поїздку чоловік наперед сплатив готівкою 20 тис.гривень, а решту суми — 7 тис.доларів США, у разі вдалого переправлення, мав перерахувати на крипто-гаманець організатора. Правоохоронці вилучили транспортний засіб, мобільні термінали, грошові кошти та банківські картки підозрюваних.
Яке покарання загрожує
Фігурантам оголошено про підозру за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Їм загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.
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