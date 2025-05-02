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Переправка з Одещини до Придністров'я недорого — схеми маршруту

2 травня 2025 15:04
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
На одещині біля кордону затримали осіб, які хотіли переправити ухилянта у Молдову через Придністров'є
Затримані біля кордону. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Група осіб намагалася таємно переправити ухилянта до Молдови в обхід пунктів пропуску. Однак в одному з прикордонних населенних пунктів Одещини їх затримали правоохоронці та відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

За даними слідства, трійка ділків співпрацювала з адміном телеграм-каналу, який дистанційно підбирав бажаючих незаконно потрапити до сусідньої Молдови.  Ухилянтів на автівці везли до кордону, звідки вони прямували пішки в обхід КПП. Фігурантів застали на гарячому під час спроби переправлення клієнта до придністровського регіону.  За поїздку чоловік наперед сплатив готівкою 20 тис.гривень, а решту суми — 7 тис.доларів США, у разі вдалого переправлення, мав перерахувати на крипто-гаманець організатора.  Правоохоронці вилучили транспортний засіб, мобільні термінали, грошові кошти та банківські картки підозрюваних.

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Вилучені гроші. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яке покарання загрожує

Фігурантам оголошено про підозру за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Їм загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про мешканця Миколаєвщини, який кинув гранату в поліцейських. А також про бойові виплати за ремонт квартири.

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