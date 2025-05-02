В Одесской области возле границы задержали лиц, которые хотели переправить уклониста в Молдову через Приднестровье

Задержанные возле границы. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Группа лиц пыталась тайком переправить уклониста в Молдову в обход пунктов пропуска. Однако в одном из пограничных населенных пунктов Одесской области их задержали правоохранители и открыли уголовное производство.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, тройка дельцов сотрудничала с админом телеграмм-канала, который дистанционно подбирал желающих незаконно попасть в соседнюю Молдову. Уклонистов на машине везли к границе, откуда они направлялись пешком в обход КПП. Фигурантов застали с поличным при попытке переправки клиента в приднестровский регион. За поездку мужчина заранее оплатил наличными 20 тыс. гривен, а остальную сумму — 7 тыс.долларов США, в случае удачной переправки, должен был перечислить на крипто-кошелек организатора. Правоохранители изъяли транспортное средство, мобильные терминалы, денежные средства и банковские карты подозреваемых.

Изъятые деньги. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какое наказание грозит

Фигурантам объявлено о подозрении по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Им грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, нщеодавно мы писали о жителе Николаевщины, который бросил гранату в полицейских. А также о боевых выплатах за ремонт квартиры.