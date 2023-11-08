Переселенці на Одещині можуть отримати безкоштовну медичну допомогу

Лікар під час медичного огляду. Фото: google.com

Зробити УЗД та кардіограму, а також отримати консультацію терапевта — і все це абсолютно безкоштовно для вимушених переселенців, які мешкають в Одесі та в регіоні. Проєкт надання медичної допомоги почав працювати з початку листопада.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів засновник фонду"Ваше місто" Ігор Федін.

Читайте також:

Брифінг у Медіацентрі Україна — Одеса. Фото: Ukraine media center

"Завдяки програмі "Благодійний лікар" переселенці зможуть пройти безкоштовний огляд у лікаря-терапевта і зробити кардіограму та ультразвукове дослідження. Надалі, список безоплатних процедур буде розширюватися", — зазначив Федін.

Вимушена зміна місця проживання для багатьох внутрішньо переміщених осіб призвела до розриву контактів з їхніми сімейними лікарями. Тому проєкт "Благодійний лікар" надає їм можливість отримати процедуру та огляд безкоштовно та без підписання декларації з лікарем.

Подробиці про проєкт

За допомогою партнерів з міжнародної неурядової організації German Doctors фонд працює з початку 2022 року. За цей період він надав допомогу понад 50 тисячам українців, здебільшого вимушеним переселенцям.

Організатори проєкту зазначили, що кінця року цей напрям працюватиме виключно задля потреб внутрішньопереміщених осіб.

Нагадаємо, що в Одесі відкрили кар'єрний хаб "ВОНА". Ця ініціатива спрямована на розвиток професійного потенціалу та фінансової самодостатності жінок, які стали жертвами домашнього та гендерно зумовленого насильства або перебувають у групі ризику.

Раніше ми писали, що в Одесі активно розширюється мережа служб психологічної допомоги, і це надзвичайно важливий крок для ментального здоров'я громадян.