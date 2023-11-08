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Переселенцы на Одесчине могут получить бесплатную медицинскую помощь

8 ноября 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Переселенцы в Одесской области могут получить бесплатную медицинскую помощь
Врач во время медицинского осмотра. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сделать УЗИ и кардиограмму, а также получить консультацию терапевта — и все это абсолютно бесплатно для вынужденных переселенцев, проживающих в Одессе и регионе. Проект оказания медицинской помощи начал работу с начала ноября.
Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина-Одесса рассказал основатель фонда "Ваш город" Игорь Федин.

Брифинг в Медиацентре Украина - Одесса. Фото: Украина media center

" С помощью программы "Благотворительный врач" переселенцы смогут пройти бесплатный осмотр у врача-терапевта и сделать кардиограмму и ультразвуковое исследование. В дальнейшем, список безвозмездных процедур будет расширяться", — отметил Федин.

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Вынужденное изменение места жительства для многих внутренне перемещенных лиц привело к разрыву контактов с их семейными врачами. Поэтому проект "Благотворительный врач" дает им возможность получить процедуру и осмотр бесплатно и без подписания декларации с врачом.

Подробности о проекте

С помощью партнеров из международной неправительственной организации German Doctors фонд работает с начала 2022 года. За этот период он оказал помощь более 50 тысяч украинцев, в основном вынужденным переселенцам.
Организаторы проекта отметили, что до конца года это направление будет работать исключительно для нужд внутренне перемещенных лиц.

Напомним, что в Одессе открыли карьерный хаб "ОНА". Эта инициатива направлена на развитие профессионального потенциала и финансовой самодостаточности женщин, ставших жертвами домашнего и гендернообусловленного насилия или находящихся в группе риска.

Ранее мы писали, что в Одессе активно расширяется сеть служб психологической помощи, и это очень важный шаг для ментального здоровья граждан.

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